Лукашенко провел встречу с послом Венесуэлы в России

11 декабря Александр Лукашенко провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Венесуэлы в России.

Минск и Каракас не один год выстраивают тесное взаимодействие. Активный период в истории двусторонних отношений начался еще при Уго Чавесе - его политику в отношении Беларуси продолжает и Мадуро.

Несмотря на расстояние, диалог и взаимопонимание лидеров всегда на пользу сотрудничеству стран. Посол Венесуэлы совсем недавно уже был во Дворце Независимости.

"Совсем недавно мы с Вами обсуждали ряд проблем в наших взаимоотношениях, о ситуации вокруг Венесуэлы. Тогда договорились о том, что Вы должны согласовать некоторые вопросы с руководством Венесуэлы - Николасом Мадуро. Мы договорились, что после согласования некоторых проблем, вопросов Вы найдете время для того, чтобы приехать ко мне, еще раз встретиться и чтобы мы могли уже принять соответствующее решение, которое находится в нашей компетенции. А если нужно, потом мы подключим Президента Венесуэлы", - сказал глава государства.

Ранее глава государства передавал Президенту Венесуэлы приглашение посетить Беларусь, не исключил Александр Лукашенко и возможности своего визита в эту страну.

В 2024 году на полях саммита БРИКС в Казани на переговорах с Николасом Мадуро наш Президент говорил о том, что Беларусь и Венесуэла работают над новой дорожной картой по углублению двусторонних отношений. Они должны быть более интенсивными и продвинутыми.