Лукашенко рассказал, насколько важно праздновать День Победы

"Встает всегда вопрос (давайте не будем в этот святой день обманывать себя): может быть, не надо праздновать День Победы. Зачем все это? - задался вопросом глава государства. - Может быть, хватит? Нет, дорогие мои, не хватит. Не хватит потому, что мы это делаем, чтобы это не повторилось больше. Забудем дорогу к памятникам, забудем дорогу в Хатынь, это к нам придет. Мы этого не хотим. Поэтому мы все это делали, делаем и будем делать. Это ответ тем, кто нас "красиво" старается отвернуть от этой Великой Победы".