Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил чемпионат по колке дров среди журналистов и дал мастер-класс. Но журналисты не отпустили Президента без комментария на главную мировую тему нынешней недели. Дональд Трамп победил на выборах в США, и аналитики гадают: как изменится повестка Вашингтона и изменится ли? Ведь на победу республиканца почти никто не ставил. Впрочем, Александр Лукашенко сразу говорил: в Белый дом состоится возвращение Трампа.

Президент о победе Трампа на выборах

"Трамп, конечно, это мощь. Как бы я к нему ни относился, он молодец. Трудно было поверить, что он сможет выиграть. Стреляли, давили, посадить хотели и прочее, но он как бульдозер прошелся. И прошелся после того, как он уже поработал вроде бы неудачно. Вроде бы (!) неудачно. Поэтому это его личный подвиг во имя американского народа, он молодец с этой точки зрения. Камала… героическая женщина, и ей не надо плакать. Я сегодня посмотрел, переживает: проиграла. Америка созрела избрать чернокожего Президента, но Америка не созрела еще избрать женщину. Америка к этому не готова. И она нос в нос шла с этим "бульдозером". Она сделала все возможное и невозможное. Она молодец, поэтому плакать ей ни в коем случае нельзя", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он также обратил внимание, что демократы после поражения не призывали своих сторонников выходить на протесты или с кайлом и топором идти на органы власти. И это, по словам Президента, наука для беглой оппозиции. "Проиграли - будем работать дальше. Это со стороны Демократической партии хороший пример для всего мира", - сказал Президент.

"Ему (Трампу) надо положить все для того, чтобы не только сделать Америку великой - пусть делают ее великой, но в интересах всего мира, если вы претендуете на лидерство", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Главное предвыборное обещание Трампа - "закончить войну в Украине за 24 часа". Звучит громко, а что на деле? И хватит ли новоизбранному президенту США политической воли, чтобы разрубить гордиев узел украинского конфликта?

А. Лукашенко: Закончит войну - получит Нобелевскую премию мира

Глава государства заявил, что если вновь избранному Президенту США Дональду Трампу удастся прекратить войны, то ему надо будет присвоить Нобелевскую премию мира.

"Если он это сделает, то мы направим петицию на Нобелевскую премию, ему присвоят за то, что он сделал доброе дело. Надежда есть, что он будет исполнять свои обещания. Но Америка не Беларусь: там могут забыть, еще что-то. Но мы надеемся, что он свое обещание будет выполнять", - заявил белорусский лидер.

В то же время Президент заметил, что не все будет зависеть от Дональда Трампа. Что касается конфликта в Украине, то тут как минимум необходимо участие двух сторон конфликта. "Он будет стараться прекратить войну в Украине, но это не односторонний процесс. Это надо договариваться и, может быть, не только с Россией. Это касается очень многих стран", - обратил внимание глава государства.

Дональд Трамп также заявлял, что готов поставить Китай на место. Однако Александр Лукашенко подчеркнул, что такой человек, который может "Китай на место поставить", еще не родился.

"Поэтому надо все делить на два, на три. То, что ты говоришь сегодня в предвыборную кампанию, не факт, что завтра сложатся так обстоятельства, - добавил Президент. - Захотят они, чтобы здесь был мир и покой, в Европе, мы будем этому способствовать".

Большой вопрос и как Трамп будет выстраивать внешнюю политику. По мнению Александра Лукашенко, США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты.

Президент: Все-таки надежда какая-то есть, что что-то поменяется

При этом глава государства заявил, что ему все равно, кто выиграл выборы в США. "Я знаю, что у меня есть кусок земли, который я должен обеспечить и защитить, мои люди. Я просто высказываю свое мнение. Мне все равно, кто там победил, но не все равно, какую политику Америка будет проводить, потому что это треть мировой экономики, а экономика - главное", - обратил внимание Александр Лукашенко.

Он также заметил, что на выборах в Беларуси и Дональд Трамп, и Камала Харрис при такой очумелой политике, как они проводят в США, вообще бы не набрали голосов.

"Это чисто американский вариант, он состоялся. Это их дело", - добавил Президент.

Однако Александр Лукашенко уверен, что США продолжат давить на Европу, поскольку им не нужны конкуренты. "Они за счет этого живут. Если Европа и евро поднимутся, доллару нечего будет делать. В Евросоюзе уже начали это понимать", - сказал Президент.

Глава государства не стал исключать, что в будущем ЕС объединится в хорошем смысле этого слова и начнет работать с Беларусью и Россией. Ведь свои высочайшие технологии лидеры ЕС могли бы объединить с ресурсами, которые есть в Российской Федерации.

"Это когда-то произойдет, увидите, - убежден Александр Лукашенко. - Вот сегодня Германия начала шататься. Выкинут этого Шольца с должности - и Германия образумится. Дешевый газ, дешевые энергоресурсы, ведущая экономика мира, чудо мировое - сегодня где они? Опустились ниже колен. Немцы не дураки, они заставят правительство работать так, как надо".

"Мир жутко меняется. Так мы, исходя из сегодняшней ситуации в мире, рассуждаем - завтра будет совсем другая ситуация. Они (руководители государств - членов ЕС. - Прим.Ред.), конечно, будут болеть за свои страны, за Европу. И вот тут не Китай может стать главным соперником для Америки, а европейцы", - считает глава государства.

Он также заметил, что поднимается Глобальный Юг, очень быстрыми темпами растет экономика Индии.

"Может, буквально через некоторое время возникнут новые обстоятельства. Им (США. - Прим. Ред.) придется на это реагировать. Поэтому мы с вами рассуждаем с точки зрения сегодняшнего дня. Завтра мы будем рассуждать, исходя из изменившейся ситуации. Она меняется на глазах", - констатировал Президент.

Александр Лукашенко рассчитывает, что Дональд Трамп займется вопросами мирового порядка и попытается внести вклад в решение накопившихся проблем. "Все-таки надежда какая-то есть, что что-то поменяется. И еще один нюанс, человеческий: когда у власти люди без опыта - это одно, когда люди не имеют детей - это катастрофа. Им безразлично, что происходит в мире. У Трампа большая семья, дети. И у Трампа наша Мелания (Мелания Трамп - уроженка Югославии. - Прим. Ред.), которая жестко его в руках держит. Поэтому то, что у него есть семья и дети, - большое дело. Он задумывается не только о своем будущем, но и о будущем детей", - подытожил глава государства.