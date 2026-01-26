Лукашенко: Только передовые страны могут производить что-то свое от начала до конца

Где и как в Беларуси будут учить профессиям будущего? Тема - на повестке совещания по вопросам создания образовательного центра по подготовке кадров перспективных направлений.

Во Дворце Независимости - представители правительства, Администрации Президента, Национальной академии наук, Мингорисполкома, а также ведущих вузов страны. Экономика должна идти вперед на основе инноваций. Образование, как и наука, сейчас во всем мире на особой ступени развития. Поэтому и внимание к вопросу такое пристальное.

"Мы научились многое делать, но в основном повторяем то, что уже в мире сделано: копируем, что-то добавляем свое, а иногда ничего не добавляем. Это естественно - все страны таким образом действуют", - добавил глава государства.

Тем не менее, подчеркнул он, передовые страны могут называться таковыми в том случае, когда они могут производить что-то свое от начала до конца. "К сожалению, в этом плане мы похвастаться многими разработками не можем, если говорить откровенно", - отметил Александр Лукашенко.

Президент: проверка готовности в Вооруженных Силах будет проходить до весны

Вопрос в контексте актуальных событий. Президент напомнил, что в настоящее время проводит проверку Вооруженных Сил. "Она будет проходить в этих серьезных условиях до весны". В настоящее время "просто сходят с ума" от беспилотных летательных аппаратов. "Целые заводы, фабрики штампуют. И не только украинцы и россияне, которые сегодня с их помощью воюют. И они довольно эффективно воюют", - заметил Александр Лукашенко.

Тем не менее, белорусский лидер задается следующим вопросом: слишком ли помогут Беларуси беспилотные летательные аппараты, если брать военные действия? "Очень они нам помогут в лесисто-болотистой местности? Особенно в лесистой. В степи, пустыне все как на ладони: "птичку" запустил, цель нашли - атакуем, ничего не мешает. А как в лесу? Опять, это мои рассуждения", - подчеркнул он.

Современная жизнь невозможна без искусственного интеллекта, беспилотных систем, робототехники, нано- и биотехнологий. Беларусь также работает по этим направлениям. Однако Президент призывает двигаться с умом - везде свои нюансы. Надо определить те сферы, без которых нашей стране действительно не обойтись.

"В ходе Послания белорусскому народу 18 декабря 2025 года мной даны поручения о расширении реализации экспериментальных программ, в том числе в региональных вузах. Кроме того, мы активно развиваем сотрудничество с технологически развитыми странами, 11-12 реализуем совместные образовательные программы с вузами Китайской Народной Республики, Российской Федерации и другими, - отметил Президент.- Как показало время, такие программы интересны нашим абитуриентам, способных ребят у нас достаточно. А главное – на таких специалистов есть спрос у предприятий. Поэтому была поставлена задача проработать вопрос о создании образовательного центра, где будет сосредоточена подготовка кадров завтрашнего дня. Предложения правительства у всех участников совещания имеются. Сегодня нам надо решить, как правильно и эффективно организовать подготовку таких специалистов".

Конкретные вопросы от главы государства. Что уже сделано в организации по экспериментальной подготовке. Стоит ли переносить уже существующие программы из ведущих вузов в центр? Насколько обосновано создание новой структуры и в чем будет заключаться уникальность отбора и подготовки специалистов?

Министр образования: стране нужен интеллектуальный спецназ

Министр образования доложил, что предлагаются направления, которые нужны стране. В их числе авиастроение, цифровые технологии, биотехнологии и ряд других сфер. Соответствующие школы и потенциал в Беларуси имеются на базе четырех вузов. Интеллектуальный спецназ нужен, уверен министр. По итогам совещания Президент поручил еще раз детально изучить проект создания образовательного центра.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"На совещании у главы государства всесторонне были рассмотрены вопросы по созданию нового образовательного центра, фактически нового университета в стране, по подготовке специалистов в наиболее перспективных для нашей экономики отраслях. Были высказаны различные точки зрения, много было за, много против. Поэтому совещание закончилось тем, что Президент дал поручение еще раз детально максимально широким кругом изучить данный вопрос и в кратчайшие сроки внести предложения правительства главе государства".