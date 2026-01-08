Лукашенко: Традиции - основа нашей государственности

Глава государства подчеркнул, что эта церемония - вручения уникальной премии "За духовное возрождение" - уже давно стала частью национального наследия. "Как я уже говорил молодежи, традиции - основа нашей государственности. В них наша сила и наше будущее, которое невозможно без опыта и связи поколений", - сказал Президент. Именно на этом, по его словам, строится государственность. "И суверенную Беларусь, очень молодое по меркам истории государство, мы строили на основе многовековой культурной памяти, насыщенной высокой духовностью и интеллектом наших предков, - заявил белорусский лидер. - Благодаря такому богатому и по-своему уникальному наследию белорусы вошли в мировую историю самодостаточной нацией".