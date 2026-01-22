Лукашенко - ученым: Наступило время действовать, претворять в жизнь самые дерзкие планы и замыслы

Белорусская наука в условиях глобальных вызовов и неопределенности демонстрирует устойчивость и способность к постоянному развитию инноваций - это заявил Александр Лукашенко на церемонии вручения дипломов доктора наук и аттестатов ученым, которая состоялась 22 января во Дворце Независимости.

Стране нужны своевременные и эффективные решения, ведь без науки невозможно обеспечить безопасность и развитие государства. Белорусский лидер ставит перед учеными стратегические задачи: развитие высокотехнологичных производств и еще большая интеграция с образованием и реальным сектором с выходом на внедрение и серийное производство.

Наука прочно вошла во все сферы нашей жизни. Поддержка со стороны государства беспрецедентная: гранты ученым, оборудование, модернизация производств. Словом, есть все для новых исследований и разработок.

Президент Беларуси: Без науки не может быть страны

Соответственно, при таком фундаменте повышенный спрос и внимание на высшем уровне. Александр Лукашенко всегда придерживался такого мнения: поддержка будет, но только за результат. Последние разговоры с научным сообществом были очень принципиальными.

Ситуация такая, что просто нет времени для долгоиграющих исследований или разработок "в стол". Нужен реальный эффект под конкретные задачи.

Ярослав Соловьев, заведующий отраслевой лабораторией ОАО "Интеграл - управляющая компания холдинга "Интеграл":

"Все разработки в первую очередь ориентируются именно на конечное применение потребителем и под те изделия, которые на сегодняшний день востребованы нашими партнерами, производителями радиоэлектронной аппаратуры. Безусловно, возникли новые задачи по импортозамещению электронных компонентов, которые попали под санкционционные ограничения. Это спектр решаемых задач сильно расширило".

День белорусской науки

Накануне Дня белорусской науки ученые, представляющие самые разные сферы, были приглашены во Дворец Независимости для вручения аттестатов доктора наук и профессора. Они защищали диссертации и докторские в области здравоохранения, микроэлектроники, продовольственной безопасности и земледелия.

Ученые о практико-ориентированных подходах и новых разработках

Юлия Ярец, научный руководитель отраслевой лаборатории РНПЦ радиационной медицины и экологии человека:

"Я сейчас представляю медицинскую науку и особенно практико-ориентированного подхода. Все наши исследования начинаются с каких-то фундаментальных исследований, с экспериментальных исследований. Мы используем различные методы диагностики, и это позволяет нам доказать наши гипотезы и таким образом нести науку в практику".

"В результате нашей работы мы разработали, внедрили в клиническую практику специальное программное средство, которое помогает создать трехмерную реконструкцию поврежденной глазницы. Ранее это было практически невозможно, потому что глазница является уникальным образованием, и тонкие ее кости ни один современный компьютерный томограф досконально проанализировать не может", - пояснила доцент кафедры офтальмологии Института повышения квалификации и переподготовки кадров здравоохранения БГМУ Оксана Дудич.

От космоса до продуктов питания

Александр Лукашенко очень ценит труд ученых. Их вклад в развитие ключевых сфер сложно переоценить. Космические аппараты, электротранспорт, беспилотники, в том числе дроны, которые помогают аграриям в полях, лазерные установки, тепловизоры - все это наше. Президент ориентировал ускоряться (тренды в сфере меняются молниеносно) и в тоже время мотивировал - мы можем больше.

Президент: Не будет прорывных научных открытий - не будет уникальных технологий

На наших глазах набирает скорость новый этап так называемой цифровой революции.

Как отметил глава государства, будущее, о котором еще вчера грезили самые продвинутые фантасты, наступило: "И это будущее, между прочим, - время науки, без нее обеспечить безопасность, благосостояние государства и мира в целом невозможно".

"Белорусская наука в условиях глобальных вызовов и неопределенности тем не менее демонстрирует устойчивость и способность к восприятию и постоянному развитию инноваций, - заявил Александр Лукашенко. - Экономика знаний, так называемый искусственный интеллект, биотехнологии, умное сельское хозяйство, новые материалы - все это находится в сфере интересов наших ученых, в том числе вас, присутствующих в зале".

Президент подчеркнул, что стране нужны своевременные и эффективные решения: "Если сегодня не будет прорывных научных открытий, завтра у нас не будет уникальных технологий".

Работа над импортозамещением

Белорусские ученые серьезно работают над импортозамещением. Это наш технологический суверенитет. Поэтому закономерно, что к вопросу часто возвращаются на уровне главы государства. В условиях санкционного давления, в первую очередь, приходится рассчитывать только на себя.

Президент: Снижение технологической зависимости - главный приоритет

Александр Лукашенко указал на особую роль, которую ученые играют в этой системе: "Вы не только создаете новые знания, но и формируете стратегическое видение развития науки, участвуете в экспертной оценке ключевых решений".

Глава государства обратил внимание, что ученые сумели создать научные школы и решить конкретные проблемы в области клинической медицины и демографии, микроэлектроники, технологий обработки древесины и возделывания отечественных сортов сельхозкультур. "Многое сделала наша наука и, я убежден, многое сделает, потому что есть задел, фундамент. Просто нам также необходимо - академической, отраслевой, производственной науке - организоваться, выстроить соответствующие системы, определить цели. Отсюда и мелкотемье исчезнет, о котором многие ученые говорят в последнее время. И мы можем достичь более высоких результатов", - уверен он.

"Наступило время действовать, претворять в жизнь самые дерзкие планы, проекты и замыслы, - обратился к участникам церемонии глава государства. - Время конкретных дел и новых прорывных открытий на благо родной Беларуси".

Президент вручил дипломы доктора наук и аттестаты профессора белорусским ученым

Доктор технических наук Мария Зенькова разработала технологии консервирования пророщенного зерна пшеницы и гречихи. В том числе Быховский консервно-овощесушильный завод оценил и внедрил. А доктор сельскохозяйственных наук Антон Власов создал 7 новых высокоурожайных сортов овса.

Антон Власов, завлабораторией овса НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

"Выделено семь сортов овса нового поколения, которые отличаются более высокой адаптивностью, устойчивостью к неблагоприятной среде, к болезням. На сегодняшний момент созданные с моим участием сорта занимают 95 тыс. га или 64 % посевных площадей овса".

Александр Лукашенко интересовался у ученого, почему в Беларуси сокращаются площади посевов овса, является ли это фактором того, что идет ориентир на наши потребности.

"Да, мы ориентируемся на наши потребности, на потребности сельского хозяйства. Так, овса у нас немного, в составе рационных комбикормов только 3,2 %. Но это там, где именно нужно, целевое использование сейчас занимает овес. Плюс, конечно же, продукты питания населения. Это ценное диетическое питание, функциональное питание и для специальных полувозрастных групп и спортсменов", - отметил Антон Власов.

Александр Лукашенко интересовался у ученого вопросами урожайности, площадей посевов овса. По итогам прошлого года получена хорошая урожайность этой культуры. Главное, на что обратил внимание Президент, - это соблюдение технологии.

"В земледелии у нас более-менее нормально. Естественно, мы будем потихонечку прибавлять. Мы имеем нормальную урожайность и кормовую базу для того, чтобы животных накормить. Но вот если бы еще сохранность наших животных улучшили, в том числе и в Гродненской области. Животноводство у нас немножко отстает от земледельцев. Но думаю, что в ближайшие год-два мы эту проблему решим, - считает глава государства. - Вопрос нашей неорганизованности. Всего у нас хватает. Поэтому часто я говорю, нужна организованность, дисциплина, выстроить систему для того, чтобы сохранить этот молодняк".

Белорусским медикам доступны новейшие технологии

Плеяда ученых 22 января 2026 года получила степени за достижения в сфере здравоохранения. Самая главная оценка этой работы - спасенные жизни и благодарность пациентов. В Беларусь едут лечиться со всего мира. В стране выстроена вся система - от ФАПов до РНПЦ. Никогда не жалели денег на самое лучшее оборудование. Белорусским медикам доступны новейшие технологии.

Одна из участниц мероприятия, доцент 1-й кафедры детских болезней БГМУ Вероника Прилуцкая, в своем выступлении констатировала, что в Беларуси создана достойная педиатрическая научная школа, которую важно сохранить, последовательно развивать, передавать будущему поколению педиатров-неонатологов. "Неоспоримо: в Республике Беларусь медицина находится на высочайшем уровне. Научные исследования, поддерживаемые государством, позволяют внедрять персонифицированные, практико-ориентированные подходы, повышать качество и эффективность оказания медицинской помощи детскому населению", - подчеркнула она и слова особой благодарности за поддержку начинаний ученых адресовала лично главе государства.

Александр Лукашенко парировал, что это не только его личная заслуга. "Моя заслуга и всех моих коллег, подчиненных состоит в том, что мы не отбросили то, чего мы все достигли в советский период", - сказал он.

"Вы делаете все для того, чтобы дать всем нам возможность стать взрослыми, - сказал Александр Лукашенко. - Не сохраните малышей (а они все проходят через руки педиатров, ваши руки) - не будет и народа, граждан Беларуси".

Особое внимание глава государства обратил на успехи в оказании помощи матерям и детям. Беларусь находится на лидирующих позициях в мире, имея самые низкие показатели младенческой и материнской смертности. И достижения в этой области признают зарубежные эксперты, в том числе из стран, далеко не дружественных по отношению к Беларуси.

Глава государства поблагодарил всех врачей за их тяжелый, подвижнический труд.

Вместе с тем Президент обратил внимание и на существующие недоработки. "Есть очень много недостатков и косяков в нашем здравоохранении. И очень жаль, когда они носят субъективный характер. Ладно, если чего не хватает, не можем мы сегодня (что-то сделать. - Прим. ред.). Это жизнь. Но когда это носит субъективный характер, зависит от самого врача, от тех, кто работает в здравоохранении, и люди порой объективно жалуются - это плохо. Я думаю, мы способны это преодолеть. Вижу, что Минздрав стремится это сделать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Белорусские врачи на СВО показали высокий уровень оказания помощи раненым

Возрастает роль и военных медиков. На СВО белорусские врачи показали высокий уровень оказания помощи раненным.

На церемонии речь зашла о военной медицине. Ведущий хирург медчасти Главного военного клинического медцентра ВС Беларуси Алексей Трухан отметил, что деятельность военных хирургов не ограничивается военными организациями здравоохранения. Кроме того, было подчеркнуто, что лечение огнестрельных ранений и минно-взрывных травм перестает быть уделом только военных врачей.

"Жизнь настолько изменилась, что эти минно-взрывные травмы и ранения людей - это не только военные, но и гражданские, - согласился Александр Лукашенко. - Скажу откровенно: когда началась специальная военная операция, я был сторонником того, чтобы наших врачей (и не только военных) окунуть в ту реальность, которая там происходит. А реальность порой жуткая".

Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусские врачи хорошо показали себя в лечении самых сложных пациентов: "Наши врачи молодцы".

Белорусские ученые работают по Программе развития микроэлектронной промышленности

В Беларуси разработана Национальная программа развития микроэлектронной промышленности. Вплоть до 2030 года. Ученые - на передовой. Вместе с Россией в этой сфере работаем по программам импортозамещения. Союзник выделил на это деньги, потому, что это, в первую очередь, выгодно именно ему. После того как западные компании ушли с рынка, оперативно рассчитывать можно было только на помощь Беларуси.

Глава государства отметил важность данного направления для государства: "Без микроэлектроники вообще трудно представить развитие. Поэтому вы видите серьезное внимание стороны государства к технологическим процессам. Будем вместе с Россией. Мозгов у нас хватает. Если будем востребованы, тогда и деньги будут. И не только российские. Многие государства будут с нами сотрудничать. Поэтому все зависит от вас, как и в целом от наших ученых".

Качество и скорость разработок

Главное - работать оперативнее, насколько это возможно, конечно, не теряя в качестве. И все для этого есть: и люди, и соответствующие технологии. Нельзя упустить момент. Ведь наши компетенции для многих партнеров на вес золота.

Лукашенко - ученым: На конкретные дела найдем и деньги, и время

Президент отметил, что гордится достижениями белорусских ученых, но и предъявляет требования. "Почему - я уже сказал: без науки сегодня невозможно", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Поэтому прежде всего от главной научной организации в стране - Академии наук - Президент ждет конкретных результатов.

Александр Лукашенко высказал пожелание, чтобы отечественные ученые развивали научные школы, совершали новые открытия. "Мы всячески будем этому способствовать. На конкретные научные дела мы всегда найдем и деньги, и время", - сказал он.