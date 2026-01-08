3.68 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
Лукашенко: В девяностые Беларусь нашла свою святыню в сердце народа
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства и "Белорусский спортивный олимп" 2025 года напомнил, как в Беларуси в девяностые удалось найти святыню в сердце народа, сообщает БЕЛТА.
Глава государства подчеркнул, что идея церемонии вручения премии "За духовное возрождение" очень важна, она идет от жизни и истории. В связи с этим он напомнил, что в начале девяностых, в первые годы независимости, очень активно звучала тема поиска белорусской православной реликвии - Креста Евфросинии Полоцкой. Тогда Александр Лукашенко, будучи кандидатом в президенты, в одном из интервью сказал журналистам, что надо восстанавливать экономику - тогда и раритеты найдутся.
"Но в определенном смысле мы нашли святыню. Очень быстро - в сердце народа, - подчеркнул он. - Нашли этот символ духовности в людях, которые в кратчайшие сроки восстанавливали нормальный темп развития народного хозяйства. Которые, невзирая на безденежье, развивали традиции народного творчества и другие виды искусства - совершенно не коммерческие и на тот момент, возможно, непопулярные. Нашли его в людях доброй воли - милосердных и бескорыстных, сохранивших в столь суровые времена внутреннюю чистоту".