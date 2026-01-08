Лукашенко: В девяностые Беларусь нашла свою святыню в сердце народа news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58758112-fda3-41fa-994f-ddabcaabc834/conversions/f5692710-ee9a-4735-a878-dd899287c410-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58758112-fda3-41fa-994f-ddabcaabc834/conversions/f5692710-ee9a-4735-a878-dd899287c410-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58758112-fda3-41fa-994f-ddabcaabc834/conversions/f5692710-ee9a-4735-a878-dd899287c410-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/58758112-fda3-41fa-994f-ddabcaabc834/conversions/f5692710-ee9a-4735-a878-dd899287c410-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на церемонии вручения премии "За духовное возрождение", специальных премий деятелям культуры и искусства и "Белорусский спортивный олимп" 2025 года напомнил, как в Беларуси в девяностые удалось найти святыню в сердце народа, сообщает БЕЛТА.

Глава государства подчеркнул, что идея церемонии вручения премии "За духовное возрождение" очень важна, она идет от жизни и истории. В связи с этим он напомнил, что в начале девяностых, в первые годы независимости, очень активно звучала тема поиска белорусской православной реликвии - Креста Евфросинии Полоцкой. Тогда Александр Лукашенко, будучи кандидатом в президенты, в одном из интервью сказал журналистам, что надо восстанавливать экономику - тогда и раритеты найдутся.