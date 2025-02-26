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Лукашенко: В Китае не приемлют войну и не хотят никакого обострения отношений со своими партнерами
Китай не хочет никакого обострения отношений со своими партнерами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью известному блогеру Марио Науфалу, сообщает БЕЛТА.
"У нас довольно открытые отношения, могу абсолютно точно сказать: Си Цзиньпин не то что войны не хочет, он не хочет никакого обострения отношений. Ему не надо конфронтация. Это в крови у китайцев. Они тихо, спокойно будут что-то делать и они понимают, что в этой тишине они могут иметь успех. И имеют успех. Они никак не приемлют войну", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Он рассказал, что во время переговоров с Си Цзиньпином как-то обсуждал и ситуацию в Украине. Китай всегда выступал за мир и вместе с Бразилией предлагал свой план по урегулированию конфликта.
"Я точно знаю, что для китайских интересов этот конфликт не нужен был. Их инициатива "Пояс, путь" проходила и через Украину в сторону Западной Европы. Но там фронт, там война, и это наносило определенный ущерб экономическим интересам Китая. Поэтому Китаю никак не нужна была война", - отметил Президент.