Лукашенко: В Китае не приемлют войну и не хотят никакого обострения отношений со своими партнерами

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Китай не хочет никакого обострения отношений со своими партнерами. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью известному блогеру Марио Науфалу, сообщает БЕЛТА.

"У нас довольно открытые отношения, могу абсолютно точно сказать: Си Цзиньпин не то что войны не хочет, он не хочет никакого обострения отношений. Ему не надо конфронтация. Это в крови у китайцев. Они тихо, спокойно будут что-то делать и они понимают, что в этой тишине они могут иметь успех. И имеют успех. Они никак не приемлют войну", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Он рассказал, что во время переговоров с Си Цзиньпином как-то обсуждал и ситуацию в Украине. Китай всегда выступал за мир и вместе с Бразилией предлагал свой план по урегулированию конфликта.