Лукашенко: В Союзном государстве надо реализовывать проекты, нужные людям
Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что в Союзном государстве необходимо реализовывать проекты, которые важны и нужны людям. Тогда, уверен он, никого не надо будет уговаривать за союз. Соответствующие заявления главы государства прозвучали в Москве на заседании Высшего государственного совета Союзного государства, сообщила БЕЛТА.
По словам Президента, расширению возможностей для граждан Союзного государства послужат запускаемые уже вскоре приграничные железнодорожные перевозки по маршрутам Витебск - Смоленск и Орша - Смоленск.
"Я часто отмечаю, и при этом в адрес Михаила Владимировича Мишустина (премьер-министр России. - Прим. БЕЛТА) говорил. Он часто говорит сегодня о том, что мы усилим, ускорим наше сотрудничество в плане перевозок. Как только вы ввели дополнительные "Ласточки" (скоростные поезда, регулярно курсирующие между Минском и Москвой. - Прим. БЕЛТА), у нас огромное количество белорусов поехали в Москву. И сегодня уже их недостаточно, - сказал Александр Лукашенко. - Владимир Владимирович, должен заметить (мне вчера доложили как раз): наши беглые уже озаботились тем, что белорусы в Европу вообще не едут. Все едут на восток. Меньше - в Китай. Больше - в Москву, в Российскую Федерацию. Вот что значит иди от земли. Мы делаем то, что нужно нашим людям".
Говоря об организации железнодорожного сообщения между соседними регионами Беларуси и России, Президент подчеркнул: "Это то, что надо. И вот тогда не надо никого уговаривать, быть в союзе или не быть в союзе. Надо делать эти шаги для людей".
"Уверен, что все вы по-настоящему осознаете ценность белорусско-российских отношений, беспрецедентную глубину нашей интеграции. Рассматриваемые решения позволят нам еще раз подтвердить востребованность формата Союзного государства", - добавил Александр Лукашенко, обращаясь к участникам заседания.