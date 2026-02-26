Лукашенко: В Союзном государстве надо реализовывать проекты, нужные людям

"Я часто отмечаю, и при этом в адрес Михаила Владимировича Мишустина (премьер-министр России. - Прим. БЕЛТА) говорил. Он часто говорит сегодня о том, что мы усилим, ускорим наше сотрудничество в плане перевозок. Как только вы ввели дополнительные "Ласточки" (скоростные поезда, регулярно курсирующие между Минском и Москвой. - Прим. БЕЛТА), у нас огромное количество белорусов поехали в Москву. И сегодня уже их недостаточно, - сказал Александр Лукашенко. - Владимир Владимирович, должен заметить (мне вчера доложили как раз): наши беглые уже озаботились тем, что белорусы в Европу вообще не едут. Все едут на восток. Меньше - в Китай. Больше - в Москву, в Российскую Федерацию. Вот что значит иди от земли. Мы делаем то, что нужно нашим людям".