Лукашенко: Векторы политики Союзного государства остаются неизменными

Беларусь и Россия празднуют День единения народов. 2 апреля 1996 года Минск и Москва подписали договор об образовании сообщества двух стран. Это не просто соглашение, а совместный путь, который стал уникальной формой интеграции как на постсоветском пространстве, так и во всем мире.

Председатель Высшего Госсовета Александр Лукашенко поздравил россиян и Президента России Владимира Путина:

"Сообщество, Союз, Союзное государство - последовательные звенья в цепи выверенных шагов на нашем интеграционном пути. Векторы политики Союзного государства остаются неизменными. Это мир и согласие, единство и прогресс, благополучие и социальная справедливость. Братские народы дорожат пронесенными сквозь века традициями доверия, по праву гордятся общей историей, свято чтут память предков и бережно хранят духовно-нравственные ценности. Весомые совместные достижения помогают миллионам белорусов и россиян достойно жить, работать, растить детей и с уверенностью смотреть в завтрашний день".

В своем поздравлении Александр Лукашенко также отметил, что взаимовыгодное партнерство в различных сферах, растущие объемы торговли, реализация двусторонних программ и проектов открывают новые возможности для устойчивого повышения благосостояния наших народов.

В свою очередь Владимир Путин в поздравлении уделил особое внимание возможностям Союзного государства.

Владимир Путин, Президент России:

"Ровно 30 лет назад был подписан Договор об образовании сообщества России и Беларуси, положивший начало объединительным процессам между нашими странами. За этот период взаимовыгодные интеграционные связи получили колоссальное развитие, их позитивное воздействие в полной мере ощущается в жизни наших граждан. Россияне и белорусы сегодня пользуются равными правами в здравоохранении, образовании, социальном и пенсионном обеспечении, свободно выбирают место жительства и работы на всем пространстве от Бреста до Владивостока".