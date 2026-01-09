3.68 BYN
Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем взялся за расчистку снежных сугробов
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко после обильных снегопадов лично с лопатой в руках взялся за расчистку территорий от снега. Видео распространил телеграм-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.
На видеозаписи видно, как глава государства в команде с другими людьми занимается уборкой снега. В их числе и его сын Николай Лукашенко.
"Вместо обеда полезно поработать порой. Первый на расчистке снега. А ты?" - пишет ресурс.