Лукашенко вместе с младшим сыном Николаем взялся за расчистку снежных сугробов

Президент Беларуси Александр Лукашенко после обильных снегопадов лично с лопатой в руках взялся за расчистку территорий от снега. Видео распространил телеграм-канал "Пул Первого", сообщает БЕЛТА.

На видеозаписи видно, как глава государства в команде с другими людьми занимается уборкой снега. В их числе и его сын Николай Лукашенко.