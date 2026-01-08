Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение" и специальные премии Президента

Праздничные дни уже невозможно представить без многолетней традиции. 8 января Президент Беларуси Александр Лукашенко чествовал лауреатов премии "За духовное возрождение", спецпремий деятелям культуры и искусства и "Белорусский спортивный Олимп".

Из названий понятно, какой деятельности эти люди посвятили свою жизнь. Для многих это даже не профессия, а именно состояние души, призвание. Как сказал Президент, если мы храним материальное, творческое, духовное наследие предков, у нас есть история. Наши люди - ее творцы. Всем хочется, чтобы эти страницы истории были мирными.

Президент также высказался по самым актуальным вопросам международной ситуации: действия американцев, ситуация в Венесуэле, похищение Мадуро и захват российского танкера.

Беларусь сильна традициями. В праздничные, первые дни нового года в стране глава государства чествует творческих людей. Мероприятие олицетворяет многогранность талантов народа, его силы и единства.

Владимир Змушко, гендиректор ОАО "Белреставрация":

"Я проникся и пропитался взглядами на историю нашей страны, как мы своими руками все создаем, превращаем из руин дворцы. За нашими плечами Мирский замок, Несвижский дворец, Косовский дворец, Брестскую крепость реставрируем".

Роман Артемов, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви:

"Со стороны церкви помогают волонтеры, люди, которые в свободное от работы время жертвуют своими силами, вниманием, теплом и помогают людям. Особая ценность именно в том, что это является движением сердца человека. Человек хочет помочь другому человеку. Он просто берет и делает".

В зале Дворца Республики более тысячи приглашенных: высшие должностные лица, руководство регионов, близкие и коллеги лауреатов, люди, которые пришли поддержать своих. Умение разделять успех, радоваться за других - это дар свыше. Чужой успех может стать вдохновением и стимулом для личного рывка.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Как я уже говорил молодежи, традиции - основа нашей государственности. В них наша сила и наше будущее, которое невозможно без опыта и связи поколений".

В качестве примеров Александр Лукашенко привел несколько фактов: "Более тысячи лет назад, почти сразу после Крещения Руси, на нашей земле были основаны одни из первых восточнославянских центров государственности, культуры, просвещения: Полоцкая и Туровская епархии. Здесь благодаря нашим зодчим зародились эксклюзивные архитектурные традиции и формы искусства. В 2026 году мы будем отмечать сакральную для нас дату. Ровно 865 лет назад мастер Лазарь Богша создал уникальную святыню - Крест Евфросинии Полоцкой".

Более 5 столетий назад уроженец Полоцкой земли Франциск Скорина издал "Псалтырь" - первую книгу на восточнославянском языке, напомнил еще один факт глава государства.

"Нам есть чем гордиться, есть что беречь и защищать, - подчеркнул Президент, говоря о богатом историческом наследии белорусов. - Потому и строим новый Национальный исторический музей. Он станет местом национальной гордости, колыбелью нашей исторической памяти, источником вдохновения для мирного, трудолюбивого, очень талантливого и творческого народа".

В стране созданы все условия для развития талантов и воплощения самых смелых идей. Люди творческие - это особая каста. Они могут занимать самые серьезные должности, но находят время на отдушину, это становится еще одним делом жизни. Именно так в случае Виктора Шипкова. Майор милиции отдела внутренних дел Гомельского райисполкома популяризует народное творчество - проводит этнографические исследования.

Виктор Шипков, старший участковый инспектор Гомельского РОВД, майор милиции:

"Чтобы спасти традиционную культуру, надо видеть глазами наших предков ту красоту, которую они чувствовали душой и пытались перенести на простые предметы обихода, которые их окружали: будь то рубашка, ручник или икона".

Награды удостоен коллектив синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению Белорусской православной церкви. Коллектив Белреставрации отмечен за заслуги по сохранению и возрождению историко-культурного наследия Беларуси.

Концерт-реквием "Каждый третий" - вклад в сохранение исторической памяти. О каждом не вернувшемся с той войны сказали проникновенно в стихах и песнях, монологах. Сдержать слезы было трудно и артистам на сцене, и зрителям в зале.

Глава государства отметил заслуги коллектива Белтелерадиокомпании. Знаменитая фраза Президента "Время выбрало нас" вдохновила на создание одноименного документально-аналитического цикла телефильмов. Это настоящая энциклопедия о том, как белорусы шли к становлению сильного суверенного государства.

Иван Эйсмонт, председатель Белтелерадиокомпании:

"За несколько десятилетий (это миг по историческим меркам) нам удалось построить по-настоящему сильное и независимое государство, удалось отойти от пропасти и создать индустриальную, промышленную, высокоразвитую, аграрную страну с достойным образованием, медициной, наукой и самобытной культурой. Об этом мы и рассказывали в нашем проекте "Время выбрало нас". Мы живем не в очень простые времена, и настоящее, будущее страны зависит от каждого из нас. Но я знаю точно, что Беларусь едина, и все у нас будет еще только лучше".

Люди прививают любовь к культуре, чтению, обогащают духовно и нравственно молодое поколение и приумножают культурное наследие страны - все это про лауреатов специальных премий Президента деятелям культуры и искусства. Аплодисменты звучали в честь коллектива Большого театра оперы и балета Беларуси, ансамбля танца "Чабарок", Брестского театра кукол, Мостовской районной библиотеки.

"Сегодня особенно важно понимать, что слова "духовность" и "культура" тесно взаимосвязаны и одно без другого невозможно. А культура - это пульс жизни, жизни нашего народа. Если мы храним материальное, творческое, духовное наследие предков, у нас есть история. Если есть что хранить, значит, есть народ и есть государство. Спасибо всем, кто претворяет их в жизнь, бережет историческую память, культуру, духовные ценности", - отметил Президент.

Белорусский лидер подчеркнул, что идея церемонии вручения премии "За духовное возрождение" очень важна. "Мы создали традицию, которая стала культурным достижением уже нашего с вами поколения. Ее обязательно сохранят наши дети. Я в этом абсолютно убежден", - сказал глава государства.

Достижений у белорусов немало и в спорте, несмотря на санкционную политику. После нескольких лет отлучения от международных турниров белорусские атлеты смогут принимать участие в чемпионатах мира и Европы, кубках планеты и континента. Совсем недавно Международный олимпийский комитет отменил запрет на проведение официальных международных соревнований на территории Беларуси.

Президентский спортивный клуб всегда горой за своих. Отмечены заслуги батутиста Ивана Литвиновича и легенды, заслуженного тренера СССР и БССР Спартака Мироновича.

Мероприятие хоть и праздничное, но Президент всегда откровенно говорит на злобу дня. Александр Лукашенко назвал это политинформацией о ситуации в мире, в частности о последних событиях в Венесуэле. Президент недавно в интервью предупреждал: это может быть второй Вьетнам.

Характеризуя современную обстановку в мире, глава государства обратил внимание, что она "абсолютно запутанная и непонятная". Никто не знает, что будет завтра, и, конечно, далеко не все зависит от белорусов. Но несмотря на эту неопределенность, Беларуси важно действовать в русле ранее определенных планов. "Мы свои планы наметили. Мы, как в народе говорят, кровь из носа должны их реализовать, если хотим жить в суверенном независимом государстве", - подчеркнул белорусский лидер.

"Все, что происходит вокруг, вы видите, это можно назвать только одним словом - бешенство. Но вы помните, мы с вами это бешенство уже пережили - тогда, когда все кричали о пандемии, о том, что "все умрем", "завтра похоронят" и так далее. Но мы прошли этот этап. С проблемами определенными, но ума у нас хватило. Единственному народу в мире. Таких больше нет. Мы выстояли", - заявил Александр Лукашенко, и эти слова Президента присутствующие в зале поддержали аплодисментами.

"Тогда было сложно, но все зависело от нас. Будем вместе, будем доверять друг другу, будем выполнять - каждый на своем месте - то, что должны сделать, значит, будет все нормально", - уверен глава государства.

Говоря о Венесуэле, Александр Лукашенко подчеркнул, что дружественный народ этой страны в свое время подставил Беларуси плечо. "Если кто-то забыл, я - нет. И в какой-то степени ну, не спас нашу страну, но сильно поддержал. Во времена Чавеса, когда они работали вместе с Николасом Мадуро. Я часто бывал там, знал одного и второго, - отметил глава государства. - Накануне я сказал, что если вы, американцы, хотите второй Вьетнам, вы его получите. Как бы там ни складывалась ситуация, мне кажется, они это услышали. И то, что они угрожают сейчас Венесуэле какой-то наземной операцией, я думаю, они прекрасно понимают, что эта операция закончится не в их пользу. Тысячи погибнут уже. И американцы. Думаю, ни Дональд, ни другие этого не хотят".

"Но вы должны четко понимать: Америка - очень сложная страна. Это не так, как у нас, даже в России и других странах. Я думаю, это скорее всего уступка Дональда Трампа военным. Помните, как бежали из Афганистана, цепляясь за шасси самолетов, падали на взлетно-посадочной полосе? Позорище! Ну надо же было показать, что на что-то способны", - заявил белорусский лидер.

"Но опять влезли (США. - Прим. ред.) в очень неприятную ситуацию. Я вас предупреждал всегда об этом: прежде чем сделать какой-то шаг, прежде чем что-то сделать, надо подумать и ответить на один вопрос "А что потом?". Да, скверно, отвратительно - реакция всего мира. Есть там некоторые, которые мягко реагировали. Но недовольство и реакция на это происшествие у всех отрицательная. Все сделают из этого выводы. Все понимают, что творится в этом плане в мире. И каждый будет думать о том, чтобы защитить свою страну", - сказал Александр Лукашенко.

"Важно, что захватили президента. Жене сказали: "Ты можешь остаться, мы к тебе не имеем претензий". Она: "Нет, я с ним". Флорес (Силия Флорес - супруга Николаса Мадуро. - Прим. ред.) я знаю, очень мужественная женщина. "Я со своим возлюбленным". Доставили в Америку и ей наркобизнес пришили", - отметил глава государства.

"Вот вам и все правосудие, которому они нас всю жизнь учили. Наелись? Никакой правды, никакого правосудия у них не было, нет и не будет, - подчеркнул белорусский лидер. - Я только благодарен Дональду за то, что он открыто говорит: "Нефть, нам нужна нефть!". Я это с болью говорю о том, что был в какой-то степени втянут в эту ситуацию в самом начале. И американцев информировал, что венесуэльцы готовы с вами сотрудничать. Не надо совершать эти глупости, из которых будет очень сложно выйти. Посмотрим еще на правосудие. Там судьи ему попались достойные, скажем прямо. И адвокаты".

"Но я передал все месседжи от Николаса Мадуро. Вы видели мою встречу с послом Венесуэлы в Российской Федерации. Это его сторонник, поплечник, всегда были они вместе. Я его также хорошо знаю - человек военный, еще при Чавесе (работал при бывшем президенте Венесуэлы Уго Чавесе. - Прим. ред.). Все, что хотят американцы, можно было сделать без захвата", - уверен Александр Лукашенко.

"Но надо было показать свой "героизм". На ком вы решили показать? На беззащитном человеке? Перебили всех людей, которые его охраняли. Ранили и жену, и человека захватили, вывезли в Америку. Вот "великий героизм". Империя, которая тратит больше триллиона долларов на оружие", - добавил Президент.

"Я хочу, что бы вы понимали: там было все. И договоренность, и деньги, которые были оплачены в том числе людям в Венесуэле. И военным, и гражданским. Там был сговор и там было предательство. Все там было", - заявил белорусский лидер.

"Поэтому нам надо быть как можно осторожнее", - сделал вывод Александр Лукашенко.

Он напомнил, что, ведя с американцами переговоры, предупреждал не только белорусов, но и россиян о том, что США могут разыгрывать своего рода спектакль.

"Я им всегда говорил, но и своего старшего брата предупреждал, и прямо накануне этого мерзкого мероприятия (речь о действиях США в Венесуэле. - Прим. ред): не было бы только спектакля со стороны американцев и всего Запада, не разыграли бы они нас в очередной раз. И сегодня я абсолютно убежден, что это так. Зачем было захватывать совсем недавно пустой российский танкер под флагом России? Зачем это нужно было делать, если вы хотите мира в Украине? И много-много мыслей рождается после этих событий", - сказал глава государства.

Президент с сожалением констатировал, что сложившаяся в мире обстановка вынуждает тратить значительные средства на укрепление обороноспособности государства: "Нас убедили еще раз в том, что мы должны быть сильными. Мы все больше и больше вынуждены тратить денег на оружие, на подготовку наших военных".

Александр Лукашенко предложил поблагодарить белорусских военнослужащих за ежедневный ратный труд по защите Родины. "Мы празднуем с вами в относительно теплом хорошем месте, радуемся. Их, конечно, дело (военных. - Прим. ред.), наше дело, людей в погонах, - защищать Родину. Но они сегодня на границе. Не только пограничники. В небольшом тылу от границы сосредоточены, рассредоточены как надо и защищают нашу Родину. Давайте их поблагодарим за их мирный ратный труд", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко продолжил: "Вы помните в прошлом году заседание Совета безопасности Беларуси, где мы распределили роли на случай "а что, если не будет Президента". Слушайте, как в воду смотрели. Поэтому вариант Венесуэлы в Беларуси нереален. Даже если это произойдет, у нас все на этот случай предусмотрено".

"Чтобы этого не случилось, мы - элита, общество, прежде всего идя впереди, должны видеть и знать свое место. Каждый на своем месте должен сделать максимум. Каждый. Какие бы у нас ни были диктатура и авторитаризм, это каждого не заставишь сделать. Поэтому мы с вами обречены быть впереди в этом безумном, бушующем мире. Если будем это осознавать, у нас с вами все получится", - подчеркнул Президент.