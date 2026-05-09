Лукашенко: Все будет нормально, в основе - жизнь
"Все будет нормально: в основе - жизнь" - это ответ Александра Лукашенко на один из вопросов российских журналистов. Напомним, Президент Беларуси первую половину дня 9 Мая провел в Москве на параде Победы с еще десятью лидерами зарубежных государств.
Москва встретила радушно. Несмотря на то что в 2026 году дата не юбилейная, парад состоялся.
Главными гостями, конечно, стали ветераны, участники войны. Этих людей остается совсем немного, время неумолимо, для каждого из них такой парад - подтверждение того, что их подвиг не забыт.
Что касается Президента Беларуси, церемониал, двусторонние переговоры, центральная трибуна и общение с прессой - все это было 9 Мая в графике главы государства.
Парад Победы в Москве
Парад Победы в 2026 году на Красной площади в Москве - дань памяти событиям давности "в одну человеческую жизнь". 81 год прошел с момента, как в два часа ночи Левитан зачитал по радио акт о безоговорочной капитуляции Германии перед советскими войсками. К сожалению свидетелей и участников этих событий с каждым годом становится все меньше и меньше, самому возрастному ветерану на параде в Москве 9 Мая было почти 103 года.
Зарубежные лидеры прибыли на парад в Москве
Центральная трибуна, в том числе для лидеров государств. На парад в Москве накануне прибудут белорусский, казахстанский, узбекский лидеры (это из ближайших соседей). Всего 11 руководителей стран. И накануне Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут двусторонние переговоры: экономика двух стран держится "на уровне", что касается сохранения исторической памяти, в этом вопросе стороны из года в год демонстрируют полное взаимопонимание. На этом параде не будет техники, Москва объяснит, что, несмотря на договоренности о перемирии, Киев за сутки до не раз их нарушит. Но будут люди. Главное - ветераны. Военные, курсанты и все-таки авиаэлементы, хотя погода в Москве сегодня на грани вчерашнего Минска.
Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду - это тоже дань многолетней традиции. Здесь же Аллея городов героев, среди которых и Минск.
Практически сразу после того, как лидеры завершат церемонию, белорусского Президента сразу окружит пресса. Спросят и о впечатлениях от парада.
"Я переживал, что вы укоротили его, думал, как получится. Я вам скажу, что очень даже хорошо. У меня хорошие впечатления", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что День Победы - великий праздник. "Как показали нынешние времена, никто не сможет нам помешать празднованию этой Великой Победы. Это наше достояние. Потерять нельзя", - сказал он.
Александр Лукашенко добавил, что после торжественных мероприятий в Москве направляется в Минск, чтобы уже в белорусской столице принять участие в торжествах по случаю Дня Победы.
Присутствие российского вооружения
И о российском вооружении. Не секрет, что в Беларуси есть российский "Орешник". По словам Президента, с недавних пор и не только.
Отвечая на вопрос по поводу вооружений, которые имеются в распоряжении военных в России и Беларуси, Александр Лукашенко сказал: "Я знаю хорошо ваши вооружения. Потому что они и наши. Кое-что мы уже добавили к тому, что у вас есть. Кое-что мы приобрели у вас. Поэтому сегодня мы как никогда обладаем хорошим арсеналом хорошего оружия".
Один из журналистов поинтересовался, спокойно ли себя ощущает Президент, несмотря на то что происходит вокруг.
"Я всегда был спокоен. И сегодня тем более. Все будет нормально. Все хотят жить. Как бы вы, журналисты, ни подавали этот разный материал со всех сторон, все хотят жить. И американцы, и украинцы, и россияне, и белорусы. Поэтому все будет нормально. В основе - жизнь", - уверен глава государства.
Лукашенко: Я родился, когда Москва была столицей
Вспомнят журналисты и слова Президента о том, что Красная площадь для него по своей сути родная.
"Даже если не пригласили бы, я бы приехал на свою Красную площадь, в свою Москву. Я родился, когда Москва была столицей (Советского Союза - прим. ред.)", - заявил Александр Лукашенко.
На этом моменте к Александру Лукашенко подойдет Владимир Путин, не самый ожидаемый момент даже для служб безопасности. Оказалось, что это нужно было для того, чтобы лидеры тепло попрощались.
Это финальный аккорд празднования 9 Мая. Такой финальный протокольный аккорд на Красной площади. Конечно, и Минск, и Москва будут отмечать все выходные большую дату в нашей истории. Дату, которая сделала нас победителями.