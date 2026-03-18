18 марта Лукашенко принял с докладом главу Минсельхозпрода Юрия Горлова

18 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. 2 основных блока вопросов в докладе главе государства касались начала весенних полевых работ и прежде всего посевной кампании, а также продаж отечественного продовольствия на экспорт.

Президенту доложено, что к севу ранних яровых зерновых культур уже приступили в большей части страны, кроме Витебской области ввиду природно-климатических условий северного региона.

Обеспечена высокая готовность техники, что позволит выполнить необходимые объемы работы в оптимальные сроки. В ходе доклада в целом обсуждались и планы по севу других культур. Особая ставка в нынешнем сезоне делается на кукурузу.

Александр Лукашенко подтвердил ранее поставленную перед аграриями задачу - обеспечить валовой сбор зерна не ниже уровня 2025 года.

По итогам доклада Юрий Горлов ответил на вопросы журналистов.

Юрий Горлов, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"В этом году мы в принципе уже приступили ко многим мероприятием, в частности, первое, что мы делали, это, конечно, вывоз органических удобрений. Сегодня уже вносим органические удобрения и заделываем их в почву. В некоторых регионах нашей страны погодные условия и тот температурный режим, который сегодня складывается, нам позволяет это делать. Все сельскохозяйственные организации областей приступили к подкормкам озимых культур и озимого рапса. Мы уже на текущую дату подкормили 21 % озимых зерновых культур азотными удобрениями и 39 % подкормили озимого рапса, также идут подкормки многолетних трав калийными удобрениями. Практически все регионы нашей страны, за исключением Витебской области, на сегодняшний день приступили к севу ранних яровых зерновых культур. Витебская область буквально на следующей неделе приступит также к этим мероприятиям, учитывая расположенность нашего северного региона и того снежного покрова, который еще сегодня преимущественно находится на полях Витебщины. Сегодня всем обеспечена наша сельскохозяйственная организация страны. В частности, мы подготовились в принципе, как и всегда достойно вышли с техникой. На сегодняшний день у нас готовность техники будет составлять 95 %. В частности, энергонасыщенные трактора - 94-95 %, почвообрабатывающие пассивные агрегаты - 96 %, машины для внесения твердых минеральных удобрений - также 96 %. На этом мы, конечно, не останавливаемся. Стоит задача главы государства выходить на стопроцентную обеспеченность ремонта нашей техники".

Министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Юрий Горлов заявил, что текущий год, по прогнозам, будет менее влажным, что должно положительно сказаться на урожайности кукурузы. Он напомнил о поставленной главой государства задаче намолотить зерна не меньше, чем в прошлом году. Ориентиром выбран 2025 год, когда с учетом фермерских хозяйств и намолота рапса было собрано 11,1 млн т зерна. В текущем году планируется выйти на показатель не менее 11,5 млн т.

Министр подчеркнул, что аграрии готовы к выполнению поставленных задач. Хозяйства в полном объеме обеспечены топливом благодаря поддержке государства, а также укомплектованы трудовыми ресурсами. Ежегодно к посевной кампании привлекаются около 2400 человек. Это работники промышленных предприятий с опытом работы в сельском хозяйстве, сотрудники других организаций, а также студенты вузов и ссузов, имеющие допуск к управлению сельхозтехникой. По словам Юрия Горлова, только общими усилиями, "единой командой" можно достичь желаемого результата.

Что касается экспорта продовольствия, тенденции, как было доложено, в этой сфере складываются положительные. Отмечается рост к уровню 2025 года. Устойчивым спросом пользуется как белорусская молочная, так и мясная продукция.

Как отметил министр, с учетом ценовой ситуации на мировом рынке в 2026 году есть все шансы прибавить к прошлогоднему рекордному уровню экспорта продовольствия.

"Сложно назвать континент, куда мы не продаем свою продукцию. Даже если взять не мясо-молочную продукцию, а отдельные товары, даже продаем в Соединенные Штаты Америки. Пусть это будет пробная реализация, но, тем не менее, такие небольшие шаги мы делаем. Мы присутствуем на основном рынке Российской Федерации, также в Азии и Африке. В частности, мы продаем наше сухое цельное молоко и открыли для себя не так давно Алжир. Это действительно большая емкость именно по потреблению сухого цельного молока. Алжир импортирует в свою страну порядка полумиллиона тонн сухого цельного молока, поэтому для нас это действительно перспективный рынок, на котором мы уже в данный момент работаем", - подчеркнул Юрий Горлов.

Юрий Горлов также сообщил, что Беларусь продолжает осваивать новые рынки сбыта. В частности, сухое обезжиренное молоко теперь поставляется в Бангладеш, а молочная продукция - в Малайзию. Министр подчеркнул, что наряду с этим ведется работа и с традиционными партнерами, где позиции только укрепляются.

Глава Минсельхозпрода отметил, что ключевым достижением является не просто расширение географии поставок, а выгодные условия продажи. По его словам, у Беларуси есть выбор направлений для экспорта, что позволяет реализовывать продукцию с максимальной выгодой для производителей. Это в свою очередь подтверждает ее конкурентоспособность на внешних рынках.