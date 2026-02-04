Лукашенко заслушал доклад о ситуации в стране на фоне усиления морозов

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского о ситуации в стране на фоне усиления морозов и о реагировании на ЧС в связи со сложившимися погодными условиями.

Главу государства в первую очередь интересовала работа систем тепло- и водоснабжения, прежде всего жилья, объектов экономики и сельского хозяйства. Одна из главных задач - обеспечение оперативного устранения последствий в случае чрезвычайных ситуаций. Президент обратил внимание на координирующую роль МЧС среди госорганов в этом процессе.



Как доложил министр по чрезвычайным ситуациям, все вопросы, связанные с устранением последствий аварий на объектах теплоснабжения по стране, решены. На устранение аварий уходило, как правило, не более суток (за исключением повреждения теплотрассы в Минске). Кроме того, была оперативно восстановлена подача электричества на всех объектах в населённых пунктах, где фиксировались аварийные отключения (более 900 случаев).

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Глава государства проинформирован о том, что все вопросы, связанные с авариями на объектах теплоснабжения городов и всех населенных пунктов, решены успешно. Произошло 19 аварий, все они устранялись в течение суток. Единственная авария в городе Минске - магистральная линия теплоснабжения восстанавливалась в течение 36 часов, это соответствует нормативным срокам устранения такого рода аварий".

"С начала года произошло более 900 случаев отключения электроэнергии в населенных пунктах на различные сроки. Энергетики уверенно справились с устранением этих аварий. На сегодняшний день мы констатируем, что все населенные пункты, все объекты экономики подключены к электроснабжению. Никаких проблемных вопросов в этом плане нет", - продолжил Вадим Синявский.

Кроме того, министр обратил внимание, что было зарегистрировано 12 случаев обрушения кровли строительных конструкций. В восьми случаях это были объекты сельского хозяйства, где погибли семь телят, остальные были спасены и размещены на других фермах. Руководитель ведомства подчеркнул, что во всех ситуациях принимались своевременные меры реагирования.

Отдельное внимание уделялось обеспечению пожарной безопасности с акцентом на профилактику гибели людей. Главе государства было доложено об увеличении числа погибших на пожарах, чему способствовали и сложные погодные условия.

"Основными условиями подобных пожаров являются низкие температуры, а причины в 60 % случаев - неосторожное обращение с огнем, примерно около 20 % случаев - это теплогенерирующее устройство и печи, перекал печей. В остальных случаях это вопросы эксплуатации электроприборов. Министерство принимает достаточно активные меры по реагированию на эти факты. Кроме того, проводится комплексная работа в жилом секторе с населением по доведению информации противопожарной защиты и решению вопросов, связанных с устройством автономных пожарных извещателей", - отметил министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси.