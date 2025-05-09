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Лукашенко заявил, что Беларусь будет и дальше выстраивать политику сотрудничества с Китаем
Беларусь готова строить свою политику в направлении дальнейшего развития сотрудничества с Китаем. Такое заявление сделал Президент Беларуси Александр Лукашенко в Москве китайским журналистам телеканала CGTN, сообщает БЕЛТА.
"Все зависит от КНР. Если и дальше мы будем строить наши отношения как на сегодняшний день, у нас хорошие перспективы. Вы сегодня поняли, что мы вам очень нужны. В связи с тем, что обострение по всем флангам и единственное окно в Европу и дальше может быть для КНР здесь, в европейской части, - это Беларусь. Мы очень благодарны вам за экономику. Вы очень много передали нам технологий, которыми мы не обладали, оказали и финансовую поддержку. Мы стараемся реагировать соответствующим образом и не подвести наших китайских друзей. Словом, мы готовы строить нашу политику в направлении быть вместе", - сказал глава государства.
Возвращаясь к теме празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, Александр Лукашенко подчеркнул величайшее значение этого дня и подвига советского народа. Он отметил, что в годы второй мировой войны Китай только по официальным подсчетам потерял порядка 35 млн человек в борьбе с японским милитаризмом.
"Так что мы были с вами вместе и вторую мировую войну заканчивали вместе там у вас на Дальнем Востоке. Поэтому для нас, для будущего этот союз КНР и всего постсоветского пространства важен. А нет той страны, которая бы как-то плохо или настороженно относилась к Китаю - на постсоветском пространстве такой независимой страны нет. Мы были тогда с вами, мы и сейчас", - сказал Президент.
Он отметил, что это как раз продемонстрировал Председатель КНР Си Цзиньпин, приехав в Москву на празднование.
"Для нас это важно. Потому что оппоненты за рубежом готовятся к войне. Тот наш подвиг - и наш, и ваш - во вторую мировую войну очень важен для нынешнего поколения. Мы должны точно так, как они, защитить свою землю, свою семью, своих детей, любимых", - заявил Александр Лукашенко.