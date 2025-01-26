Лукашенко заявил, что будущая многополярность зависит от Китая

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Будущая многополярность зависит от Китайской Народной Республики. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил журналистам 26 января, сообщает БЕЛТА.
"Вы должны выдержать. Сегодня от вас зависит многополярность нашей планеты", - сказал Александр Лукашенко, общаясь с журналистом из КНР.
Президент подчеркнул, что Беларусь готова в этом плане сотрудничать вместе с Китаем.
"Нам нужна многополярность. Однополярный мир не обеспечит процветания всем народов, - убежден глава государства. - Китайцы ведут себя достойно: они не эскалируют, не создают напряжения. Они предлагают: "Давайте сотрудничать". От сотрудничества Китая и США многое сегодня зависит. И будущая многополярность, которая должна удержать в равновесии планету, зависит от Китайской Народной Республики. Я желаю, чтобы вы на этом пути стойко держались и не свернули с этого пути".