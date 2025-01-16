Лукашенко заявил о необходимости более плотно заняться вопросами миграции

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 января во время общения с представителями трудовых коллективов предприятий - резидентов Минского городского технопарка заявил о необходимости более плотно заняться вопросами миграции, сообщает БЕЛТА.

По его словам, во время общения с руководством технопарка был затронут вопрос трудовой миграции. Президент не против, чтобы места предоставлялись иностранным гражданам, главное, чтобы это были квалифицированные специалисты.

"Хочешь пригласить таджиков, узбеков, казахов, сирийцев, афганцев, любых людей, приглашай. Но ты должен знать, что это за люди и что они тебе нужны на этом месте и могут эту операцию осуществлять. Не умеют - научи. Но ты за этот десяток-двадцать человек должен головой отвечать", - потребовал белорусский лидер.

"Второе - мы должны к ним по-людски отнестись. Они такие же люди, как мы. И они всегда хорошо работают, если к ним по-человечески (относиться. - Прим. БЕЛТА). Мы обеспечим и образованием, и здравоохранением - все будет как у нас. Особенно для украинцев, - заверил глава государства. - Очень много украинцев сегодня едет к нам. Мы должны принимать их как своих людей. Потому что те люди, которые к нам приехали с Украины, я не слышал, чтобы кто-то сказал, что они плохо работают. Это хорошие люди".

"В ближайшее время на моем уровне мы рассмотрим все эти вопросы, сегодня соответствующие органы работают. Пока пожар не полыхает в Беларуси, этим нужно заниматься. Тем более нам люди нужны. Но каждого человека надо смотреть. Есть профсоюзы, молодежные организации, партии - подключайте их. Пусть они смотрят, кого мы приглашаем в коллектив. Вопрос: если нужно", - поручил Александр Лукашенко.

Эту тему Президент затронул и в своем выступлении в храме на Рождество. "Хотел вас предупредить, что и внутри у нас проблем хватает. И вызовы появляются постоянно. Можно сказать, каждый месяц. Последний вызов, вы его еще, наверное, не заметили, ну и слава богу (это моя работа, работа правительства, органов власти), - это вынужденная миграция людей. Людей, бегущих от войны. Это люди разные. Россию она захлестнула. Нас Господь пожалел до сегодня", - сказал глава государства.