Лукашенко - журналистам: Вам доверяют люди, это высшая оценка труда

Конкретными делами в экономике, образовании, здравоохранении, культуре все мы служим Отечеству, двигая Беларусь вперед. Это заявил глава государства Александр Лукашенко на торжественном приеме от имени Президента по случаю старого Нового года. Это еще одна возможность подвести итоги и вручить заслуженные награды тем, кто на своем профессиональном пути славится конкретными делами.

На президентский прием приглашены журналисты, политологи, артисты, спортсмены, представители разных профессий и сфер деятельности - те, кто работает с главой государства и стоит на передовой защиты, укрепления суверенитета и курса на созидание.

Встречать Новый год дважды - это уже полюбившаяся традиция. В Беларуси она красиво вписывается в целую галерею добрых событий, с которых начинаем год. Торжественный прием от имени Президента - красивый аккорд, где традиционно есть место подведению итогов и награждению тех, кто внес свой вклад в общие для страны достижения.

За годы независимости Беларусь собрала немало традиций, новогодний прием от имени главы государства в старый Новый год - одна из самых красивых. Это единственный день в году, когда те, кто в буднях находится рядом с главой государства и стоит на передовой безопасности, могут отложить рабочие задачи на завтра. Такой неформальный вечер - это знак внимания со стороны Президента и благодарность за труд в непростое время.

Александр Лукашенко поблагодарил представителей СМИ, журналистов, экспертов, аналитиков: "Вы всегда рядом, в том числе в прямом эфире, да и в фигуральном смысле тоже. Без преувеличения - защищаете интересы страны на нашем информационном поле вместе с нашими военными. Хотя вы сейчас впереди".

"Время непростое сейчас. Что будет завтра, мы не знаем. Я вам искренне об этом говорю, - продолжил Александр Лукашенко. - Череда событий новогодних и после Нового года (не скажешь, что они праздничные). Кто ожидал, что такая будет череда и такие события? Никто не ожидал".

"Я вам искренне говорю, обладая массой информации: я не знаю, в какую сторону повернется этот бешеный, ошалевший мир", - сказал Президент.

Он обратил внимание, что в этой ситуации представители СМИ, журналисты находятся на переднем крае. "Я абсолютно убежден, что мы не повторим того, что было у нас совсем недавно, (потому что - прим. ред.) пришли молодые, очень креативные, как модно сейчас говорить, и очень красивые люди, особенно женщины (в Год женщины это важно)", - отметил глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что информационная повестка сейчас перегружена огромным количеством интерпретаций, не всегда корректных, часто лживых. "А вам надо выходить постоянно к людям и говорить правду. Правду, которая, к сожалению, не такая интересная, как вымысел, не такая яркая, как фейк, дипфейк и прочее", - заметил белорусский лидер.

Президент подчеркнул, что белорусские журналисты работают честно, профессионально, умело, отбивая информационные вбросы, цель которых - внести разлад в жизнь общества. "Вам доверяют люди, и это высшая оценка труда", - заявил он.

По традиции среди гостей журналисты, спортсмены, артисты, эксперты и политологи, работники самых разных сфер, высшие должностные лица. Глава государства подчеркнул особую роль журналистов в дне сегодняшнем. Президент заметил, правда не всегда может быть настолько яркой, как дипфейки, которыми стреляют оппоненты, но растущее доверие белорусов к белорусским медиа и есть самая говорящая оценка. Роль СМИ сегодня сложно переоценить. Отсюда и новая в суверенной Беларуси награда - "Заслуженный работник СМИ". Она утверждена в 2024 году, а 13 января 2026-го нашла своего первого обладателя.

Дмитрий Жук, главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня":

"На сегодняшний день информационная работа, идеологическая работа, информационные технологии выходят на первый план. Прежде всего, это ответственность. Я не рассматриваю эту как мою личную награду. Хотя, безусловно, я очень благодарен главе государства за такую оценку труда. Но это все-таки работа всех журналистов Беларуси и того коллектива, который я возглавляю".

Дмитрий Жук возглавляет издательский дом "Беларусь сегодня" 8 лет. За этот небольшой временной промежуток у издания насчитывается 3 госнаграды. Журналисты давно вышли за рамки газетного формата, о событиях в стране и за рубежом пишут на сайте ( только в декабре - больше 20 млн посещений) и рассказывают в радиостудиях и на СБТВ. На канале уже около 2,5 млрд просмотров. Медиахолдинг в миниатюре, в котором большое внимание посвящают книгопечатанию и реализации таких важных для всей страны проектов, как "Партизаны Беларуси".

"Ничего не поменялось с библейских времен - вначале было слово. Сейчас вначале остается слово и смыслы, меняются лишь технологии донесения этого слова до аудитории. Смартфон, который лежит на ладони у каждого из нас, составляет значительную конкуренцию традиционным газетам, радиоэфиру, телевидению. Но это тоже развивается в нашей стране. Все-таки важен человек, который несет это слово", - отметил Дмитрий Жук.

Гостями приема от имени Президента стали несколько сотен человек - это в первую очередь патриоты и настоящие профессионалы. Такую самоотдачу Президент ценит и не оставляет без внимания. Госнаград и Благодарности Президента удостоены 48 представителей различных сфер и 3 учреждения.

Медалью Франциска Скорины награжден первый заместитель председателя Национальной государственной телерадиокомпании Сергей Гусаченко. Он является ведущим "Главного эфира", "Понятной политики", проекта "Вам Телеграм". В авторской копилке также несколько десятков специальных репортажей и видеофильмов на самые разные темы, эксклюзивные интервью.

Сергей Гусаченко, первый заместитель председателя Белтелерадиокомпании:

"Я считаю, что в телевизионной журналистике нет личных наград. Это коллективный труд, коллективная профессия. Рядом с человеком, который работает в кадре, стоит очень много людей, которые ему помогают: операторы, модераторы, редакторы, режиссеры, стилисты, инженеры. Поэтому это общая награда. Спасибо Президенту за такую оценку. Я хочу сказать, что мне повезло работать в коллективе очень профессиональных и неравнодушных людей. Я уверен, что Белтелерадиокомпания и дальше будет радовать зрителя актуальным, интересным, острым контентом, учитывая геополитические реалии, информационные войны, которые сегодня бушуют по всей планете, учитывая то давление, которое оказывается на нашу страну".

Когда политическую карту мира содрогают разного роза конфронтации, а на смену мирной приходит военная риторика, объективная оценка картины мира и умы людей стоят слишком дорогого. Телеканал "Первый информационный" показывает прямые включения с места событий, авторскую аналитику, экспертное мнение, самые разные темы, оформленные в уникальные рубрики и проекты. У телеканала красивый старт этого года - Благодарность Президента объявлена директору Наталье Гороховик, а значит и каждому, кто каждый день в эфире плечом к плечу.

Наталья Гороховик, главный директор главной дирекции телеканала "Первый информационный" Белтелерадиокомпании:

"Мне выпала огромная честь представлять команду "Первого информационного", стоять у истоков этого масштабного, грандиозного проекта под названием "Первый информационный". Мы ворвались в информационное пространство, это было непросто, но мы справились. Мы только завоевываем наших зрителей, но Агентство теленовостей - это большие профессионалы, люди яркие в своей профессии. Канал динамичный, оперативный, у нас новости идут каждый час. Одна из последних премьер - это интерактивный подкаст. Так что приходите к нам на канал".

СМИ пишут историю современности, обобщают, создают картину мира. Колоссальное значение приобретают профессионализм и гражданская ответственность людей сферы.

За значительный личный вклад в реализацию государственной информационной политики, высокий профессионализм, объективное и всестороннее освещение событий общественно-политической, экономической и социально-культурной жизни страны Благодарность Президента объявлена пятерым работникам СМИ. Белорусское радио в лице генерального продюсера генерального продюсерского центра также находится в почетном списке награжденных.

Антон Васюкевич, генеральный продюсер генерального продюсерского центра Белорусского радио Белтелерадиокомпании:

"Благодарность главы государства - это награда не только моя, это награда всего нашего большого творческого коллектива, который ежедневным трудом в беспрерывном режиме обеспечивает информационное сопровождение внутренней и внешней политики нашего государства. Консолидирующая роль радио и средств массовой информации заключается в том, чтобы доводить всесторонне объективную и правдивую информацию о том, что происходит в нашей стране и в мире. Благодаря этому мы имеем высочайший уровень доверия к тому контенту, который мы производим. Для нас это самая большая ценность".

Нашлось в этом вечере место напутствиям и подведению черты 2025 года. Какую бы ни навязывали информационную или иную повестку, свою политику и уклад жизни белорусы всегда выстраивали и будут выстраивать исключительно самостоятельно, заметил Президент. Те, кто посвятил свою жизнь служению Отечеству, и есть эталон чести, гордость и опора для страны.

Глава государства также обратился к представителям силового блока, которые традиционно присутствуют на приеме. "Абсолютно убежден: и гости сегодняшнего вечера, и все белорусы знают, что мир и безопасность в стране держатся прежде всего на плечах с погонами. Знают, что каждый, кто посвятил себя беззаветному служению Беларуси, является эталоном доблести и чести. Я хочу также поблагодарить военных за их службу и преданность стране и народу", - сказал белорусский лидер.

Обстановка вокруг не дает поводов расслабляться, однако белорусы смогли объединиться, опираясь на внутренние резервы. Пока соседи мандражируют на фоне нехватки продовольствия, в наших домах - изобилие белорусского. Будущий год должен быть еще лучше, нацелил глава государства. Наименование и символ 2026 года - белорусская женщина - этому только благоволит.

"По сути, мы все служим Отечеству, двигая Беларусь вперед конкретными делами в экономике, образовании, здравоохранении, культуре, спорте, государственном управлении. Это каждодневный труд", - заявил глава государства.

"Мы должны сделать все, чтобы наступающий год был лучше. В этом смысл нашей жизни. Тем более что впервые в нашей суверенной истории мы выбрали не просто тему года, мы выбрали символ этого года", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, это решение было очень положительно воспринято не только самими женщинами, но и мужчинами. "Год белорусской женщины должен стать особенным", - констатировал Президент.