Турчин: Белорусско-китайские отношения - пример стратегического партнерства

Белорусско-китайские отношения - пример зрелого, доверительного и ориентированного в будущее стратегического партнерства, заявил Александр Турчин на встрече с заместителем председателя Китайской Народной Республики.

Хань Чжэн прибыл в Беларусь с рабочим визитом. Приезд высокого гостя направлен на практическую реализацию договоренностей лидеров двух стран, запуск ключевых инвестиционных инициатив и углубление всепогодного стратегического партнерства.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"Особенно важно, что фундаментом нашего взаимодействия выступает не только высокий уровень политического диалога, но и экономическая составляющая: торговля, инвестиции, промышленная кооперация, техника, помощь".