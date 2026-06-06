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Турчин: Белорусско-китайские отношения - пример стратегического партнерства
Белорусско-китайские отношения - пример зрелого, доверительного и ориентированного в будущее стратегического партнерства, заявил Александр Турчин на встрече с заместителем председателя Китайской Народной Республики.
Хань Чжэн прибыл в Беларусь с рабочим визитом. Приезд высокого гостя направлен на практическую реализацию договоренностей лидеров двух стран, запуск ключевых инвестиционных инициатив и углубление всепогодного стратегического партнерства.
Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:
"Особенно важно, что фундаментом нашего взаимодействия выступает не только высокий уровень политического диалога, но и экономическая составляющая: торговля, инвестиции, промышленная кооперация, техника, помощь".
Программа пребывания высокого гостя в Минске максимально насыщена важными событиями. Хань Чжэн примет участие в открытии белорусско-китайского форума, а также в церемонии открытия специализированного мероприятия на полях "БЕЛАГРО-2026".