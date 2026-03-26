Мировые СМИ освещают визит Президента Беларуси в КНДР

Визит белорусского лидера Александра Лукашенко в КНДР вызвал интерес у региональных и мировых СМИ.

Катарская телекомпания Al Jazeera отмечает, что Лукашенко и Ким Чен Ын уже встречались в сентябре 2025 года в Пекине, где и договорились о полноценном официальном визите главы Беларуси в Пхеньян. Al Jazeera указывает, что официальный Пхеньян предложил Беларуси "расширить и развить традиционные отношения дружбы и сотрудничества, а также поднять их на новый, более высокий уровень в соответствии с требованиями новой эпохи".

Британская The Guardian в своем материале цитирует Президента Беларуси, приводя следующие его слова: "В то время, когда крупнейшие мировые державы открыто игнорируют и нарушают нормы международного права, независимые страны должны все более тесно сотрудничать и консолидировать усилия, направленные на защиту своего суверенитета и улучшение благосостояния своих граждан".