"Мы никому не должны запрещать выступать" - Лукашенко обсудил организацию ВНС с Президиумом

Александр Лукашенко на Всебелорусском народном собрании выступит с Посланием к белорусскому народу и парламенту. 25 ноября во Дворце Независимости прошло заседание Президиума, на котором обсудили и организационные моменты, и, конечно, смыслы. О чем будут говорить делегаты? Суть Программы социально-экономического развития до 2030 года и повышенное внимание к форуму.

Главное - не допустить в перспективе конфликта ВНС и руководства страны, настолько серьезны полномочия собрания. Любым таким сложным механизмом надо уметь управлять. И делегаты сейчас этому учатся, даже если есть разногласия, нужно идти эволюционным путем.

Всебелорусское народное собрание появилось в жизни белорусов в 1996 году. За это время, конечно, собрание претерпело ребрендинг, но не поменяло суть - это площадка, на которой могут решать, как жить белорусам по всем аспектам люди, которые и имеют, и не имеют прямого отношения к власти.

Белорусы живут и работают в стране, видят что "не так" или "так" в обычных буднях. Как функционируют предприятия, какая зарплата, что с образованием, медициной, строительством - вот эти вопросы от частного поднимаются к государственному уровню, где и принимаются стратегические решения.

Ближайшее заседание ВНС состоится 18-19 декабря. По сути, времени осталось не так много. Именно поэтому до своей большой командировки, как сказал Президент, необходимо было провести заседание Президиума, чтобы еще раз напомнить стране о готовящемся событии.

Факт В Минск съезжается вся Беларусь - 1159 делегатов.

Цель на заседании во Дворце Независимости 25 ноября была получить ответы на вопрос: как будет организован ВНС и обсуждения на нем, а также смыслы - что будут обсуждать? Задача Президиума - подготовить содержательную часть предстоящего ВНС.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Собранию предстоит утвердить программу социально-экономического развития страны на следующую пятилетку. Ключевые положения программы обсуждались на недавнем совещании правительством и рабочей группой из числа профильных специалистов. Состоявшаяся дискуссия дала возможность выслушать альтернативные точки зрения. Разумные предложения учтены, вы, я уверен, уже не единожды не только прочитали, но и изучили эту программу. Это обязательно для членов Президиума, прежде всего. Как и ставилась задача, программа направлена на повышение благосостояния и качества жизни людей. Она доработана и роздана делегатам. Я бы очень просил, чтобы члены Президиума подумали, как мы будем ее обсуждать. И активно подключать наших делегатов к обсуждению этой программы".

Александр Лукашенко заявил, что Всебелорусскому народному собранию предстоит решить кадровые вопросы. В частности, необходимо избрать нового члена Президиума ВНС вместо выбывшего, поскольку "компактный" состав Президиума не должен иметь вакансий.

Также он сообщил, что поступили кадровые предложения по высшим судам - как Конституционного, так и Верховного. Эти предложения были им рассмотрены и вынесены на рассмотрение собрания. Лукашенко отметил, что в случае согласия участников собрания, делегатам предстоит принять соответствующее решение.

Кто может стать и становится делегатом ВНС? По должности: Президент, представители законодательной, исполнительной и судебной властей, депутаты и сенаторы, а также люди от гражданского общества. Путь для любого белоруса в собрание - те же профсоюзы, которые есть на любом предприятий, то есть, по сути, на ВНС завязывается актив страны.

Самое опасное для нас, если ВНС сегодня начнет конфликтовать, вот это беда. Александр Лукашенко

Он подчеркнул, что работа должна быть выстроена таким образом, чтобы каждый институт занимался своим делом. На ВНС возлагаются крупные, стратегические вопросы.

При этом белорусский лидер предупредил, что собрание не должно уподобляться контролирующим органам, которые "бегают и проверяют все подряд". Нельзя допускать тотального контроля, у каждого органа должны быть свои четкие обязанности и полномочия.

В вопросах войны и мира ВНС тоже имеет свой вес - именно собрание может оперативно принять решения о введении, например, чрезвычайного положения в стране. Конечно, это экстраординарная ситуация, но, тем не менее, и здесь не будет "неожиданностей".

"Вот доктрина по обороне - это дело органов власти, но она должна вкладываться в концепцию ВНС, иметь связь с делегатами ВНС. Всебелорусское народное собрание - это орган, который будет заниматься перспективными, солидными вопросами. Их кроме ВНС никто не может решать", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Большое количество делегатов предполагает разные мнения. К двум дням ВНС нужно, конечно, подготовится, что сейчас и происходит в процессе обмена мнениями по ключевым темам. Президент уточнил у членов Президиума и конкретно заместителя председателя ВНС их картину предстоящих дебатов.

Владимир Караник, член Президиума Всебелорусского народного собрания:

"Обсуждение произойдет до непосредственного заседания, Президиум будет аккумулировать те вопросы, либо те предложения, которые возникли у делегатов. И наиболее актуальные предложения либо те, которые больше всего волнуют не только делегатов, но и граждан, можно будет вынести в качестве прений после доклада для того чтобы делегаты могли либо поддержать какие-то изменения, либо наоборот убедиться в том, что программа может быть принята с минимальными изменениями".

Александр Лукашенко отметил, что необходимо учитывать масштабность мероприятия - речь идет о съезде с большим количеством участников. Он напомнил, что во времена Горбачева подобные съезды превращались в беспорядок, что в конечном итоге способствовало развалу большой страны.

При этом Президент подчеркнул, что не призывает к чрезмерной бюрократизации процесса. Главный вопрос, который он поставил, заключается в том, как обеспечить реальные прения и выступления делегатов в таких условиях, и как будут организованы дебаты.

Александр Косинец, заместитель председателя Всебелорусского народного собрания:

"Профсоюзные организации также входят в состав региональных делегаций, они, естественно, высказывают свою точку зрения на этих собраниях, которые на этой неделе состоятся в каждом регионе. Каждый делегат, имея проект программы, выступит и имеет право внести замечания, предложения. Затем эти все замечания, предложения будут направлены в секретариат Всебелорусского народного собрания. В этой связи будут полностью вовлечены все делегаты Всебелорусского народного собрания, 1159 человек, в обсуждение проекта программы".

Главное требование главы государства - "открытый микрофон" в том числе. Иногда на местах многое видно по-другому, особенно когда речь заходит о поддержке молодежи, демографии, образовании или медицине.

"Давайте договоримся, что все должны быть вовлечены, какую бы должность не занимали, должны понимать, о чем речь. Мы никому не должны запрещать выступать. Будет интересно узнать новый взгляд с точки зрения общественных организаций", - отметил глава государства.

Что входит в Программу социально-экономического развития, которая уже есть на руках у делегатов и которую будут обсуждать? Основные положения проговорит журналистам Александр Косинец: "Программа достаточно интересная, она имеет свою архитектуру построения, т.е. достаточно четко выстроена: начинается с национальной демографической безопасности - это первый приоритет. Второй приоритет - это молодежь нашей страны, формирование человеческого капитала, т.е. образование, навыки, умения. Третий приоритет - это создание уютной и комфортной жизни для людей. Четвертый - дав и жизнь, и обеспечив здоровье, и создав условия для жизни, государству надо дать достойный труд. Поэтому мы обращаем внимание на развитие цифровой экономики - роботизацию и автоматизацию, чтобы человек действительно занимался не мануфактурой, а создавал конкурентоспособную продукцию на мировом рынке".

Проект программы, конечно, до этого был отработан не просто правительством, а двумя группами. Были и небольшие споры, но в итоговый документ внесли все предложения.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

"На мой взгляд, фундаментально там ничего не должно поменяться, потому что на самом деле мы, когда готовили проект программы, опирались в том числе на масштабные исследования, которые проводил наш Институт стратегических исследований, где мы видим те вопросы, которые волнуют людей. Еще на примере своей недавней прошлой работы - губернатора Минской области, - когда ты осуществляешь приемы граждан, отвечаешь на их обращения, ты четко понимаешь, какие темы и проблемы в приоритете у наших людей".

