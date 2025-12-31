3.71 BYN
На "Горизонте" разрабатывают автоматизированную доильную установку с ИИ для молочных ферм
На холдинге "Горизонт" Президенту доложили не только о роботизированном производстве телевизоров с искусственным интеллектом. На предприятии занялись и технологиями в сфере сельского хозяйства, которые не менее важны. Главе государства представлен макет автоматизированной доильной установки на основе роботизированного манипулятора с элементами искусственного интеллекта разработки ОАО "H Холдинг", сообщает БЕЛТА.
Продукт пока не готов к массовому производству, но процесс идет. Этой разработкой на предприятии занялись инициативно.
"Сделаете - не пожалеем ничего для вас. Потому что для нас это важно, - сказал Александр Лукашенко. - Это наше будущее, если мы хотим продолжать обеспечивать собственную продовольственную безопасность. Если, мужики, вы это сделаете, вы сделаете великое дело. Нам нужен результат".
Президент признался, что для него было удивительно, когда он узнал об этой разработке, что "Горизонт" будет доить коров.