На "Горизонте" разрабатывают автоматизированную доильную установку с ИИ для молочных ферм

На холдинге "Горизонт" Президенту доложили не только о роботизированном производстве телевизоров с искусственным интеллектом. На предприятии занялись и технологиями в сфере сельского хозяйства, которые не менее важны. Главе государства представлен макет автоматизированной доильной установки на основе роботизированного манипулятора с элементами искусственного интеллекта разработки ОАО "H Холдинг", сообщает БЕЛТА.

Продукт пока не готов к массовому производству, но процесс идет. Этой разработкой на предприятии занялись инициативно.

"Сделаете - не пожалеем ничего для вас. Потому что для нас это важно, - сказал Александр Лукашенко. - Это наше будущее, если мы хотим продолжать обеспечивать собственную продовольственную безопасность. Если, мужики, вы это сделаете, вы сделаете великое дело. Нам нужен результат".