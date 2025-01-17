На совещании с Президентом обсудили сотрудничество с западными странами, США и Ближним Востоком

Восточное направление как основное для белорусского экспорта. Совещание по вопросам внешнеторговой деятельности белорусских предприятий прошло 17 января во Дворце Независимости. Обсуждали возможные коридоры и детали визитов к зарубежным партнерам в этом году и для правительства, и для Президента.

Не секрет, что успешность белорусской экономики во многом зависит от экспорта. Качество и дальнейшее обслуживание той же техники, обеспечение специалистами совместных проектов за рубежом делают белорусские предложения на внешнем рынке конкурентоспособными. Но глобально доступность рынков - это всегда и о политических отношениях. Выстраивать их Беларусь готова с учетом такого же встречного интереса.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Речь сегодня пойдет, если конкретно, о внешней торговле в Беларуси в предстоящем, прежде всего, году. И в связи с тем, что Запад вроде бы не хочет с нами сотрудничать в области экономики. Мы им со своей продукцией абсолютно не нужны, мы это прекрасно понимаем - лишняя конкуренция в области автомобилестроения, других отраслей не входит в повестку дня западных государств, подстегиваемых США. Ни для кого не секрет, что мы больше всего сегодня торгуем на восточном направлении, хотя от Запада мы не уходим окончательно. То, что их интересует и нам выгодно, - торгуем, продаем, но это не те объемы и не те деньги. Поэтому - восточное направление. Российская Федерация, Китайская Народная Республика".

Президент рассказал, что порядка пяти государств, включая Пакистан, Индонезию и КНДР, направили Беларуси свои предложения об организации встреч на высшем уровне для обсуждения вопросов сотрудничества. "Есть принципиальные вопросы, по которым надо принимать решения. Это касается взаиморасчетов, поставок нашей военной продукции, продукции по борьбе с пожарами и так далее. Поэтому я пригласил вас для того, чтобы обсудить вот этот спектр и направление нашего сотрудничества - то, что интересует прежде всего наших партнеров на Востоке", - отметил глава государства.

Отдельно обратил внимание Александр Лукашенко на США и страны Ближнего Востока. Там тоже есть предметный интерес к сотрудничеству с нашей страной, даже несмотря на санкции.

Александр Лукашенко:

"Бизнес-круги многие предлагают. Даже в США интерес к нашему государству. Подождем. Мы ведем с ними диалог, переговоры с Западом по интересующим нас направлениям. Договоримся - будем сотрудничать. Но в основе должны лежать наши интересы, нашего государства, и приоритеты, которые мы определили".

На совещании, по словам Президента, планируется обсудить комплекс вопросов внешнеторговой деятельности "в преломлении на конкретные государства".

"Чего тут скрывать. Сирия нам предлагает сотрудничество, просит, чтобы наши должностные лица приехали переговорить, определиться. Афганистан также заинтересован в нашей продукции. Непростая ситуация в обоих государствах, - сказал белорусский лидер. - Я не называю другие, африканские, государства, чтобы тут наши "соколы" не налетели на них и не начали давить. Но десяток государств, которые с удовольствием готовы с нами сотрудничать. Нам это надо? Надо. Сможем ли мы удовлетворить их запросы? Трудно сказать, не такая у нас гигантская экономика, но будем двигаться".

Для примера, товарооборот Китая с Беларусью уже перешагнул планку в 5 млрд долларов. Рынком с большими потребностями остается Россия. И это только начало списка.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

"Не секрет, и Президент об этом сказал, что есть пул стран, он немалый, которые заинтересованы, как и мы, в развитии двусторонних отношений во всех отраслях - от военно-технического сотрудничества до инвестиционного, банковского и так далее. Поэтому здесь вовлекаются все структуры государственной власти и управления, начиная от силовиков и заканчивая финансистами. Выстраивание отношений с целым рядом таких государств, наших партнеров в африканском, азиатском регионах. И конкретные тактические задачи, которые предстоит решить и гражданскому, и силовому блоку в ближайшее время для того, чтобы мы получили от этого понятный и ожидаемый эффект".

Перспективен рынок Индии. Недавняя поездка в Оман открывает еще одну арабскую страну для белорусского экспорта. Зимбабве, Нигерия, Кения, Египет, ЮАР - на континенте активно работают белорусские дипломаты. Недавно в МИД прошли дополнительные перестановки. Новых послов направили в Турцию, Израиль, Кубу, Казахстан и Узбекистан. От этих изменений, в том числе, ждут экспортных результатов.

Роман Головченко:

"Мы готовы реанимировать или возобновить полноценное экономическое сотрудничество с Западом в любой момент. Не надо им это сейчас, хотят они переплачивать в ущерб своей экономике за какие-то мифические ценности, пусть это будет так. Как долго продлится такая ситуация, еще раз говорю, это не от нас зависит. В том объеме, в котором мы можем работать, мы работаем. Если вы спросите, есть ли интерес, я отвечу, да, интерес есть. Особенно со стороны тех бизнес-кругов, которые страдают от политики своих собственных правительств, как я уже сказал, во имя каких-то непонятных и мифических ценностей".