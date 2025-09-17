"Никого не вычеркиваем из своей истории" - Лукашенко предложил сформировать пантеон героев

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященной Дню народного единства, предложил сформировать пантеон национальных героев и назвал его главный критерий, сообщает БЕЛТА.

Одной из тем, которую глава государства обозначил во время встречи, стал пантеон национальных героев. По словам Александра Лукашенко, эта тема очень чувствительна.

"Тоже надо понимать, кто герой, кто враг, кто внес вклад в мировую культуру, науку, историю, сохранив связь с Родиной, кто сделал то же самое, но отрекся от своей идентичности. Никого не вычеркиваем из своей истории. Но акценты должны быть сделаны четко и, желательно, без полумер", - подчеркнул он.