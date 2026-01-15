От губернатора до руководителей министерств и вузов - Лукашенко провел ряд назначений

Первые в 2026 году кадровые назначения. Новые глава региона, министр, руководители исполкомов, ректоры. Согласованы кандидатуры и на ряд других должностей. Никакой чрезвычайщины, но времени на раскачку нет, скажет Президент. Во Дворце Независимости, как это традиционно происходит, Александр Лукашенко лично поговорил с каждым кандидатом, обозначив задачи для дальнейшей работы.

Подбор кадров контролирует Администрация Президента, но глава государства всегда находит время увидеть людей перед тем, как они начнут трудиться, как правило, с большими коллективами.

Классический кадровый четверг сразу вызвал максимальный интерес, в кулуарах назначенцы собрались до того, как поднялись в кабинет Президента. Обсуждалось, на какую должность может быть назначен на тот момент еще экс-посол Беларуси в России Александр Рогожник, совсем недавно отчитавшийся об успешных результатах работы по сотрудничеству с соседями. Это назначение и оказалось одним из самых нетривиальных. Уже в кабинете стало понятно - Александр Рогожник становится руководителем Витебской области.

Помощник по региону и заместитель руководителя Витебской области остаются на своих местах. Президент объяснил, чего ждет.

"Сразу хочу сказать для витебских людей: это не чрезвычайщина, - пояснил глава государства свое кадровое решение по смене руководителя региона. - Но область нуждается в каком-то прорыве".

Президент отметил, что в Витебске 24 октября прошлого года состоялось совещание по развитию региона, который находится в сложной ситуации.

Александр Лукашенко рассчитывает, что местные кадры мобилизуются и исполнят то, на что было обращено особое внимание. "Без той продукции, особенно сельского хозяйства, которую производит сегодня Витебская область, страна может обойтись запросто. И посол в России (Александр Рогожник до назначения председателем Витебского облисполкома работал послом Беларуси в России - прим. ред.) это знает, как никто другой. Дай бог продать и потребить то, что мы сегодня производим без Витебской области. Но Витебская область - это часть нашей страны, там живут хорошие люди, - заявил Александр Лукашенко. - Потерять ее мы не можем. Тем более там огромные ресурсы сосредоточены. Просто надо переориентироваться на эти ресурсы, посмотреть на людей, которые там работают, решить их проблемы (те, которые мы должны решить, и прежде всего на уровне области) и потом требовать с них".

"Мы никак не можем бросить Витебскую область. Еще раз подчеркиваю, это не разговоры власти о том, что мы должны забыть наш северный край", - добавил Президент.

"Просто мы работали по старинке, об этом уже тоже много говорилось. Надо свежим взглядом взглянуть на проблемы, которые там существуют, и действовать", - ориентировал глава государства.

Что касается экс-губернатора Витебской области, на него уже есть конкретные планы. Переход на другую работу, точный пост, по словам Президента, скоро назовут.

Чем займется Субботин?

Глава государства заметил, что многие называют Александра Субботина хорошим человеком, Президент "абсолютно не против такой точки зрения".

"Но, может быть, время прошло (все-таки пятилетка, по-моему, пятый год), напряжение было очень серьезное вокруг, и, как Дмитрий Николаевич (Крутой, глава Администрации Президента - прим. ред.) говорит, выгорел. Я, конечно, с такими формулировками не согласен. Ну, может быть, выгорел. Может быть, почувствовал, что, наверное, не его. Все-таки быть руководителем - это очень-очень непросто. Все вы руководители, это знаете и понимаете", - сказал Александр Лукашенко.

"Поэтому, говоря о Субботине, я хочу сказать, что этот человек абсолютно не потерянный для страны. И мы тут планируем (в ближайшее время узнаете) загрузить его на всю катушку, загрузить его с ног до головы. Если характер есть, то потянет. Это касается внешнего контура нашей страны и других направлений, где надо серьезно поработать, - рассказал Президент.

Будет ли Рогожник менять команду?

Журналисты у нового главы региона спросят и про команду, будет ли менять. Получат ответ - нет, нужно сначала разобраться, кто и как работает. И про направления. Витебск часто критиковали за отсутствие порядка в сельском хозяйстве. Новый губернатор все-таки, кроме работы послом, был очень результативен на посту министра промышленности. Этот опыт перенесется на область.

"Промышленный подход" в организации работы в регионе

"Промышленное предприятие - это такая же организация, как любая другая, - считает председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник. - И подходы в решении любых проблем, по сути дела, тождественны. Семь лет назад, вы помните, Президент поручал заняться Оршанским регионом, и тогда это действительно была проблемная точка в республике. Но, как мы видим, по прошествии определенного времени эти предприятия работают, люди получают достойную заработную плату. И эта, на первый взгляд, неразрешимая проблема, разрешилась".

Изменения в местной вертикали власти

Пока в пресс-центре будут проходить встречи, у главы государства соберется второй пул назначенцев - уже в центре внимания будет местная вертикаль власти. Напомним, ни один глава районного исполнительного комитета, как правило, не назначается без поездки во Дворец Независимости и разговора с главой государства. Как не раз говорил Президент, это его прямые представители, лицо - на местах. От них будет зависеть, насколько будет комфортно или не комфортно жить в Беларуси.

Игорь Клишо занял пост зампреда Могилевского облисполкома - в его ведении будут вопросы строительства и ЖКХ, Наталья Осмоловская возглавила Костюковичский район, Максим Потапенко - Славгородский, Сергей Дорожкин - Чаусский.

Согласовывая назначение трех новых председателей исполкомов и заместителя председателя Могилевского облисполкома, Александр Лукашенко сказал: "От вас все зависит. Вы люди совсем молодые, но помните, как еще было в Советском Союзе. Район был нормальной единицей. Были свои обслуживающие предприятия - и строительная ПМК, и дорожная. Они сейчас в каком-то элементе сохранились. Райагросервисы есть, мы их сейчас восстанавливаем. Я понимаю, что вы в теме. Председатель исполкома должен под рукой иметь все - от строительства до производства и в промышленности, и в сельском хозяйстве. Конечно, в основном это сельскохозяйственное производство, но есть и промышленные предприятия".

В связи с этим глава государства отметил, что район нужно делать обособленной единицей, чтобы люди, которые живут там, могли получать соответствующее обслуживание и услуги: "Я не говорю о школах, детских садах (у нас их хватает), о здравоохранении. Тут система выстроена, только (нужно. - Прим. ред.), чтобы порядок был".

Говоря о развитии регионов, Александр Лукашенко обратил внимание и на такую удачную идею, как программа "Один район - один проект", реализацию которой, по его словам, нужно продолжать.

"Благо, что нет безработицы, но есть другая проблема: где-то не хватает людей. Но мы привыкли по старинке: "Не хватает людей". Людей у нас хватает, только надо организовать так, как следует. Каждый район надо сделать боевой единицей, где могли бы жить люди и получить все необходимое: работа, зарплата, магазин, школа, здравоохранение, детские сады и так далее. Особенно для сельского хозяйства райагросервисы надо восстанавливать. Вот замкнутый такой цикл", - подчеркнул он.

Планы новых руководителей в районах

От Чаусс до Кировска, где до этого работал Сергей Дорожкин, начальником управления по сельскому хозяйству чуть больше 100 километров. Район один, говорит, что всегда обращаешь внимание на показатели. В Кировске они были высокими. А вот в Чауссах не дотягивали

Сергей Дорожкин, председатель Чаусского райисполкома:

"Смотришь и думаешь, что делают люди не так? Почему у других совсем другие показатели? Поэтому наблюдая за Чаусским районом, есть задумки, которые надо воплощать в жизнь. Это прежде всего, конечно, работа со специалистами, руководством района. Пускай никто не говорит, что у нас недостаточно компетентные специалисты, или их мало, отток кадров идет. Даже те, которые есть, с ними нужно работать, ставить конкретные задачи и идти к направленной цели".



В Беларуси новый министр труда и социальной защиты

Еще одно заметное назначение на уровне министерств - тоже новость этого дня. Министерство труда и социальной защиты возглавил Андрей Лобович. И сразу прозвучит ответ на вопрос о судьбе предыдущего руководителя - Наталии Павлюченко. Александр Григорьевич сделает акцент.

В ходе назначения нового министра труда и соцзащиты Александр Лукашенко поинтересовался у главы Администрации Президента Дмитрия Крутого насчет дальнейшей работы прежнего министра.

Дмитрий Крутой доложил, что кандидатура Наталии Павлюченко предлагается в парламент для работы председателем соответствующей комиссии по социальным вопросам.

"Год женщин. Женщин обижать ни в коем случае нельзя. Поэтому… Она же согласна работать в парламенте?" - уточнил Александр Лукашенко.

"Конечно, конечно", - подтвердил Дмитрий Крутой.

Министерство труда должно звучать

Глава государства при назначении Андрея Лобовича новым министром труда и социальной защиты заявил: "Надо, чтобы министерство это было видно. Я не хочу упрекнуть наших женщин, которые работали министрами до сих пор, но они как-то скромно выглядели. Может, это и хорошо? Надо, чтобы министерство это звучало. С виду, наверное, это вам подходит. Надо, чтобы был результат".

Новый руководитель до этого занимал должность в Комитете государственного контроля. Опытный управленец теперь с министерским портфелем.

Новый руководитель до этого занимал должность в Комитете государственного контроля. Несмотря на то что Минтруда - это в первую очередь работа с людьми, условиями для них, деньги там тоже нужно серьезно считать. Разговор не про экономию, а про разумное распределение выплаты, пособия, помощь адресная.

Андрей Лобович, министр труда и социальной защиты Беларуси:

"Тем гражданам, которые в ней нуждаются. И это основная задача, чтобы не порождать иждивенчество в нашем обществе, в той же бюджетной сфере. Задачи были поставлены главой государства еще более года назад. Вопросы эффективности использования средств, которые расходуются на содержание наших бюджетных учреждений, вопросы где-то оптимизации, необходимости тех или иных организаций остаются такими злободневными".

Рывок в туристической сфере

Как Беларусь и белорусы смогут зарабатывать больше денег? Об этом тоже говорили 15 января. Сфера туризма в обозримое время должна совершить заметный рывок. Национальное агентство по туризму получило нового главу Кирилла Машарского и полное переподчинение системы. Туризм вывели из Министерства туризма и спорта и сделали отдельной веткой, у которой при грамотном руководстве, а в выборе сомнений нет, очень денежные перспективы.

Новым руководителем Национального агентства по туризму стал Кирилл Машарский

Александр Лукашенко при согласовании назначения Кирилла Машарского директором Национального агентства по туризму актуализировал задачи, которые стоят перед этой сферой.

"Что касается агентства по туризму, долго шли дебаты. Я вообще очень аккуратно отношусь к перестановкам, пертурбациям, переподчинениям. Считаю, что в любой ситуации в стране, где есть порядок и дисциплина (а все-таки какие-то порядок и дисциплина у нас есть), то можно было работать и в старой системе координат, - сказал Президент. - Но меня подкупило то, что за пятилетку они добавят, аж в два раза увеличат. Если с 2 % до 4,5 % ВВП туризм прибавит, это будет здорово. Но это и для тебя тяжело будет. Я это все помню. И спрос будет за результат. Конечно, с правительства. И "рабочая лошадь" - это ваше агентство. Поэтому вы должны понимать это".

"Если бы у нас было больше мощностей по туризму сейчас, мы бы уже хорошие деньги зарабатывали. И эти 4-5 % ВВП точно бы давали. Но у нас этих мощностей не хватает. Надо существующую базу приводить в порядок и наращивать ее. Это уже ведомство понимает. Надо это скоординировать и проконтролировать. Если что-то - немедленная информация в правительство. Если нужно, докладывайте на уровень Президента, будем принимать меры и спрашивать", - отметил Александр Лукашенко.

Расположится нацагентство на "Динамо". Стартовый штат - 30 человек. Санатории, гостиницы, базы - весь фонд, конечно, разработку пакетов, направлений, рекламу они возьмут под свое крыло. А в Беларуси, мы все знаем, есть что показать.

Кирилл Машарский, директор Национального агентства по туризму:

"Именно так в руководствах действуют. Сейчас даже в комитетах экономики будут выделены конкретные люди, которые занимаются туризмом. Будет отдельный зампред по экономике, по туризму. Т.е. вертикаль отстраивается, естественно. Этим объектам и направлениям будет уделяться максимальное внимание".

Татьяна Харлап возглавила "Великий камень"

Еще одно приносящее стране финансы объединение - широко известный за пределами нашей страны Китайско-белорусский парк "Великий камень", его администрацию возглавит новый человек - Татьяна Харлап. Генеральный консул Беларуси в Гонконге вернулась в Минск, чтобы работать по своему коридору, но внутри страны. Президент спросит и даже даст совет.

Глава государства поинтересовался, выучила ли она китайский язык.

"Нет. Он очень тяжелый язык", - ответила Татьяна Харлап.

"Он тяжелый, - согласился белорусский лидер и рассказал, что ему посоветовал Си Цзиньпин. - Самое главное, чтобы выучить китайский, главное его не надо бояться".

"Главное, что Китай знаешь. Парк свое развитие должен получить. Результат придется давать", - сказал Президент.

Татьяна Харлап, глава администрации Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень":

"Китайская Народная Республика - это не просто наш деловой партнер, но и большой друг. Поэтому, конечно, наша работа будет строиться в первую очередь исходя из этих посылов. И я думаю, вы прекрасно знаете, что идеологами "Великого камня" выступали именно главы государств, наш президент Александр Григорьевич Лукашенко и председатель Китая Си Цзиньпин. Поэтому наши президенты задают тон. А мы должны следовать этому тону".

Два новых ректора в белорусских вузах: Андрей Парфиевич и Ирина Назаренко

Парфиевич Андрей и Назаренко Ирина - два новых имени в ректорском составе страны. Андрей Николаевич возглавил Брестский государственный технический университет, Ирина Вячеславовна - Гомельский медицинский. Игорь Стома, возглавлявший медицинский до этого, перешел на другую должность.

Александр Лукашенко при согласовании назначения нового ректора в Гомельский государственный медицинский университет вспомнил, как прежде ему предлагали закрыть этот вуз. Но время показало, что принятое главой государства решение сохранить данное учебное заведение оправдало себя.

"Можно сказать, это (университет. - Прим. ред.) - мое родное дитя. Почему? Потому что и до президентства много разных разговоров ушло. Особенно когда я стал Президентом, многие предлагали его просто ликвидировать. В принципе, мотивация была понятна. Мы могли на существующих базах в Минске, Витебске, Гродно достаточно подготовить специалистов. Но мне жалко было Гомельский университет. И понимаю, что это региональный вуз, где для региона - юго-востока, Могилевщины и прочее (готовят специалистов. - Прим. ред.). Ребята попроще, можно сказать, в хорошем смысле слова. Они и будут в основном работать в регионе. Мне как-то стало жаль медиков этого университета. Я хорошо с ним знаком был до президентства, бывал там не единожды, будучи депутатом. Поэтому я сказал: "Нет, у меня рука не поднимается ликвидировать этот университет". И сейчас я убедился в том, что этот университет может жить и развиваться", - сказал белорусский лидер.

Ирина Назаренко, которая теперь возглавила вуз, поблагодарила Президента за поддержку. "Благодарность - это хорошо. Но ты же уже ректор, с тебя спрос будет особый. Поэтому надо уметь работать со всеми. Вы же все умные ученые, чуть ли не академики или будущие академики. Надо уметь работать со всеми. И находить лучшее в людях, - напутствовал Александр Лукашенко. - И не допускай тех ошибок, которые вы порой допускали там в университете. К людям по-человечески надо относиться, особенно к ученым".

Ирина Назаренко, ректор Гомельского государственного медицинского университета:

"За 35 лет мы заявили о себе как об очень серьезной организации, которая готовит высококлассных специалистов. Мы подготовили уже более 12,5 тыс. специалистов высококлассных не только в Республике Беларусь, но и также для более чем 40 стран мира".

Новый уровень для будущих техспециалистов

Что касается технических специальностей и вообще этого вузовского направления, есть задумка в организации такого образования на уровне страны для ребят со способностями на уровне олимпиад и еще выше. Прозвучит в этом разговоре как перспектива, формат обсуждается, но, понятно, что из сферы будут участвовать все.

"Мы рассматриваем вариант создания образовательного центра, назовем его так, может, университетом или центром (назовем. - Прим. ред.). Но собрать туда по перспективным направлениям самых толковых ребят. По 20-30 человек будем набирать в год. И вот пусть технари по стране поездят. Опыт уже есть. Я соприкасался с этим, потому что в Пекинский университет, где учится младший, по стране искали пять человек. Ну, я еще 20 присоединил. Он говорит, что очень сильные ребята. Они сами хотят, их не надо заставлять. Они знают, куда они попали. Конечно, мы во все вузы таких не найдем. Нам надо будет в этот центр отбирать, как зернышки, лучших. Иногда один может целое направление, школу целую создать и потянуть за собой тысячи хороших специалистов. Поэтому мы и хотим создать такой образовательный центр".