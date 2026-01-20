От сгущенки до комбайна: Лукашенко вручил Государственный знак качества лучшим товарам 2025 года

20 января Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил Государственные знаки качества лучшей продукции по итогам 2025 года. Это 12 отечественных лауреатов: продовольственные, промышленные товары, продукция производственно-технического назначения.

Многие из них хорошо знают и выбирают не только белорусы, но и те, кто живут за границей: рогачевская сгущенка, шоколад бренда "Коммунарка" и т. д. Из тяжеловесов белорусской промышленности - комбайн Гомсельмаша, погрузчик "Амкодора" и легковые автомобили марки BELGEE.

Глава государства попросил производителей никогда не останавливаться на достигнутом. В числе приоритетных задач - снижение затрат, разумная экономия и жесткая производственная дисциплина.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Если нужно узнать, каких успехов достигла Беларусь, нужно обязательно посетить новый национальный выставочный комплекс "БелЭкспо", где по-прежнему работает выставка "Моя Беларусь". Успех у нее на старте и до сих пор ошеломляющий, на ней показаны все достижения страны, сделанные руками белорусов, (от сыра до БЕЛАЗов).

Белорусские товары априори ассоциируются с качеством. За рубежом обожают эти продукты, одежду из натуральных тканей, доверяют белорусской технике. Экспорт товаров и услуг по итогам 2025 года достиг рекордного значения за последние 13 лет и приблизился к 51 млрд долларов. Помимо традиционных рынков, существенно увеличились поставки в страны дальней дуги: Латинскую Америку, Юго-Восточную и Восточную Азию, Африку.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"За годы независимости мы значительно переформатировали свою экономику, добавили самые прогрессивные направления и приумножили компетенции. В современных условиях агрессивной конкуренции (не всегда, к сожалению, добросовестной) и быстрой смены технологий именно тренд на качество становится определяющим на всех уровнях - предприятия, отрасли, страны и даже мира. Главный критерий того, что мы на правильном пути, - растущие показатели ВВП и экспорта. Товары со знаком "Сделано в Беларуси" сегодня представлены более чем в 150 странах, география поставок расширяется. Честная борьба производителей за Государственный знак качества не только будет мотивировать, но и поможет закрепить наше технологическое лидерство на региональном и международном уровнях. Это подтверждает опыт предприятий, чьи товары признаны лучшими в 2025 году".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Второй год подряд в Беларуси награждают лучшие бренды и товары. Идея возникла с подачи Президента. В Беларуси утвердили Государственный знак качества, как это было раньше в Советском Союзе. Видишь соответствующую маркировку - значит, надо брать.

"Вы должны понимать, что это величайшая реклама вашей продукции, весьма заслуженная реклама. Как видите, за 10 лет на 3 тыс. товаров, как было раньше, мы не выйдем. Это не потому, что у нас их нет, а потому, что задача перед правительством поставлена одна - только самое лучшее. И чтобы потом, получив Знак качества на международных рынках и внутри страны, нам не предъявили претензий. Поэтому я еще раз поздравляю всех, кто заслужил эти награды. Великие, величайшие награды - в этом вклад всего трудового коллектива. Я вас поздравляю, желаю вам здоровья во имя будущих свершений, счастья вам", - поздравил белорусский лидер.

В Беларуси 2026 год объявлен Годом женщины. Многие товары и продукты разработаны и произведены белорусками, что является особым поводом для гордости.

Марина Регеша, первый заместитель гендиректора ОАО "Рогачевский МКК":

"Основной процент работающих в "Першай пекарне" - это, конечно же, женщины, которые ежедневно вкладывают свою душу и дарят свою любовь покупателям через нашу продукцию. Мы расширяем постоянно ассортимент продукции. На данный момент насчитывается около 15 наименований - это и темные сорта хлеба, и пшеничные изделия".

Марина Регеша, первый заместитель гендиректора ОАО "Рогачевский МКК"

Плюс к этому в стране идет пятилетка качества, что в том числе стимулирует бренды и производителей держать марку во всем.

Президент об этом говорит постоянно: надо выбирать свое. Таким образом белорусы поддерживают отечественных производителей, помогают им заработать. Залог успеха именно в технологии: разрабатывая новые продукты питания или технику, производители работают вместе с учеными.

Александр Ефимов, генеральный директор ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга":

"Амкодор" активно привлекает к своей работе научные круги. И у нас достаточно много совместных проектов, которые мы успешно реализовываем. Так, мы разрабатываем и детали, и, конечно, узлы наших машин. В первую очередь это такие наукоемкие изделия, как мосты, коробки передач наших специальных машин и многие другие направления. Сейчас активно начинаем работать над освоением продукции, в том числе для наших смежников. В перспективе у нас освоение в производстве вместе с МАЗом серьезных портальных мостов для пассажирской техники".

Александр Ефимов, генеральный директор ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга"

По ГОСТу: из натурального сырья и компонентов

Что касается белорусских продуктов, они по-прежнему производятся по ГОСТу, с использованием самого лучшего сырья и натуральных компонентов. Национальный символ как василек или драник, еще и шоколад "Любимая Аленка" от фабрики "Коммунарка", тот самый вкус из детства. Теперь на упаковке появится Государственный знак качества.

Как выбирали лауреатов со знаком качества? Конечно, решающим был голос потребителей. Смотрели статистику: какие товары продавались и рекламировались больше.

По итогам 2025 года самым вкусным от производителя Кобринского мороженого оказался "Пломбир 1962". Рогачевская сгущенка "Егорка" тоже лучшая, как считают сладкоежки. А вот и хозяйки, и гурманы оценили рулет с аппетитным названием "Мясной орех из индейки" агрокомбината Дзержинский.

Садовые качели ОАО "Ольса" получили Знак качества

Садовые качели "Александрия" - выбор дачников, ведь они на виду в каждом строительном гипермаркете. Это товар белорусского производителя "Ольса" - резидента СЭЗ "Могилев", специализирующегося на производстве кемпинговой и складной мебели: кровати, стулья, качели. Предприятие также производит электронасосы и малогабаритные деревообрабатывающие станки.

Садовые качели "Александрия"

К садовым качелям, да и просто для дома обязательно надо брать плед Оршанского льнокомбината, ведь там только натуральный состав. Президент в последнее время не раз говорил, что планирует приехать на предприятие, так как ему оказывалась беспрецедентная поддержка. В свое время благодаря решениям главы государства удалось сохранить коллектив, технологии и добиться совершенно иного качества.

Президент отметил Знаком качества промышленных производителей

Знак качества получили и белорусские промышленные гиганты: Гомсельмаш и его зерноуборочный комбайн GS12А1 оценили комбайнеры. Таких машин было выпущено 25 тыс. штук.

Дизельный двигатель Минского моторного завода - сердце тракторов, строительной, дорожной и коммунальной техники. И это единственный 3-цилиндровый двигатель как в Беларуси, так и странах ближнего зарубежья.

Дизельный двигатель Минского моторного завода

Даже самая маленькая деталь имеет важнейшее значение в любом продукте. Кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена производственного объединения "Энергокомплект" предназначены для устойчивого снабжения потребителей электрической энергией вне зависимости от погодных условий. "Улли" с его снегопадами они успешно выдержали.

Андрей Авко, генеральный директор ООО "ПО "Энергокомплект":

"Наша продукция, та, которая сегодня находится в земле, любой снегопад выдержит. Кабель представлен 220 кВт, вмонтирована жила из оптоволокна. Она как раз является индикатором и может полностью мониторить все то, что происходит с кабелем: нагрев, обрыв - любые перегрузки".

Андрей Авко, генеральный директор ООО "ПО "Энергокомплект"

Важные решения на уровне Президента недавно были приняты для "Амкодора". Продукция предприятия очень важна для страны и ее зарубежных партнеров. Лучший по итогам 2025 года в линейке стал погрузчик универсальный.

Знак качества и у машины для внесения пылевидных химмелиорантов холдинга "Бобруйскагромаш". Это незаменимый помощник во время полевых работ.

А в городах уже никуда без легковых автомобилей BELGEE, в свое время это была мечта Александра Лукашенко. Свой народный автомобиль, который Беларусь сделала вместе с китайскими партнерами, народ оценил. На старте продаж каждой новой модели шквал запросов.

автомобили BELGEE