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Переговоры Лукашенко и Путина начались в расширенном составе
Переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в расширенном составе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал "Пул Первого".
"Переговоры президентов Беларуси и России в расширенном составе в формате обеда только что начались.️ А тет-а-тет говорили 1 час и 3 минуты", - говорится в сообщении.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что президенты сначала побеседуют один на один. Затем состоятся российско-белорусские переговоры в формате официального завтрака. Кроме того, ожидается, что по итогам переговоров лидеры проведут совместную пресс-конференцию. Также стороны планируют подписать ряд совместных документов.
Ранее в четверг, 13 марта, Лукашенко прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства.