Переговоры Лукашенко и Путина начались в расширенном составе

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Переговоры президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в расширенном составе, сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал "Пул Первого".

"Переговоры президентов Беларуси и России в расширенном составе в формате обеда только что начались.️ А тет-а-тет говорили 1 час и 3 минуты", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил ранее, что президенты сначала побеседуют один на один. Затем состоятся российско-белорусские переговоры в формате официального завтрака. Кроме того, ожидается, что по итогам переговоров лидеры проведут совместную пресс-конференцию. Также стороны планируют подписать ряд совместных документов.