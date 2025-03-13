Лукашенко: Я не собираюсь проводить встречу с американцами в Москве

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не планирует встречаться с американцами в Москве, для него в этом "нет никакого смысла".

"Нет, я не собираюсь с ними контактировать. Хотя, еще раз подчеркиваю, мы всегда с ними поддерживали контакты - определенные ведомства. А в данном случае чего нам встречаться? Нет никакого смысла. Мы согласуем сейчас позицию", - четко заявил Лукашенко журналистам на вопрос о возможной встречи в Москве с американской делегацией перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным.