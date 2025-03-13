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Лукашенко: Я не собираюсь проводить встречу с американцами в Москве

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Фото: Белта

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не планирует встречаться с американцами в Москве, для него в этом "нет никакого смысла".

"Нет, я не собираюсь с ними контактировать. Хотя, еще раз подчеркиваю, мы всегда с ними поддерживали контакты - определенные ведомства. А в данном случае чего нам встречаться? Нет никакого смысла. Мы согласуем сейчас позицию", - четко заявил Лукашенко журналистам на вопрос о возможной встречи в Москве с американской делегацией перед переговорами с президентом России Владимиром Путиным.

"Не переживайте. У нас чуть-чуть лучше отношения с США, чем было когда-то. Я имею в виду - у нас и у россиян", - добавил Лукашенко.

СШАпереговорыАлександр ЛукашенкоПрезидент Беларуси