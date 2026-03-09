Перспективы сотрудничества с Африкой и Узбекистаном - что 9 марта обсуждали во Дворце Независимости

Внешняя многовекторная политика Беларуси стала основной темой во Дворце Независимости 9 марта. Глава белорусского государства Александр Лукашенко провел переговоры с послом Узбекистана Рахматуллой Назаровым и министром иностранных дел Беларуси Максимом Рыженковым.

Ожидаются визиты в Беларусь лидеров Узбекистана и Ганы. Сейчас идет их проработка, обсуждаются конкретные проекты, которые лягут в основу дальнейшего предметного диалога на высшем уровне.

И с Узбекистаном, и в целом с Африкой для Беларуси сотрудничество вдолгую. Страна готова делиться своими компетенциями, под запрос готовить кадры для нужных партнерам сфер, как, например, этого хочет Узбекистан в преддверии строительства собственной атомной станции.

В последнее время на двустороннем треке происходит заметная активизация. Недавно были визиты деловых кругов, премьер Александр Турчин летал в Узбекистан, а 9 марта Президент провел переговоры с послом этой страны. Идет масштабная ревизия сотрудничества, потому что ждем с визитом в Беларусь президента Узбекистана.

Узбекистан - один из ключевых партнеров Беларуси в Центральной Азии

Узбекистан для Беларуси - один из ключевых партнеров в Центральной Азии. Стратегическое партнерство основано на доверительном диалоге. У глав государств действительно сложились добрые дружественные отношения. Узбекистан занимает третье место по объему товарооборота среди стран СНГ. В последние годы его цифры уверенно растут: приближаемся к 1 млрд долларов - планке, установленной лидерами стран. Экспортируем широкую линейку товаров - от продуктов питания до тракторов, постоянно ищем новые формы экономического взаимодействия.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Отношения развиваются неплохо, особенно в плане последнего визита нашей правительственной делегации во главе с премьер-министром в вашу страну. Мне очень импонирует договоренность о том, что в ближайшее время, где-то к 2030 году, мы достигнем двухмиллиардного товарооборота. Это вполне возможно. Тем более что экономики наших стран не конкуренты друг другу. Все, что мы умеем делать, - от сельского хозяйства до машиностроения - это все нужно густонаселенному узбекскому государству".

"Отношения у нас очень хорошие. Я надеюсь, что эти отношения будут иметь свое продолжение. Очень надеюсь. Поэтому визит Шавката Миромоновича в Беларусь в этом плане будет таким этапным и историческим, если можно так сказать. Вы для нас ключевой партнер", - заявил Президент.

Александр Лукашенко отметил, что в интересах Узбекистана есть несколько очень важных направлений для сотрудничества. "Это и торговый дом, это сельское хозяйство. Мы готовы вам предоставить все условия и наши технологии. Люди наши помогут здесь. Если вы хотите, пожалуйста, вот земли в области конкретной - Витебской, Могилевской - производите и забирайте к себе. Мы с Оманом договорились так работать. Думаю, если мы с Оманом договорились, то с Узбекистаном тем более", - перечислил глава государства.

"Также мы будем очень заинтересованы в поставках и переработке вашей шерсти на наших предприятиях. Речь идет, по-моему, о хлопчатобумажном комбинате в Барановичах и не только. Вы можете посмотреть то, что вас заинтересует", - добавил Александр Лукашенко.

Ташкент - понятие нарицательное. Теплый климат позволяет выращивать на этих землях абсолютно все и выгодно продавать на внешних рынках. Основу составляют хлопок, фрукты и овощи. Но если раньше республику можно было назвать аграрной (доля сельского хозяйства в ВВП в начале 90-х была порядка 37 %), то сегодня почти столько же занимает промышленность. Так что сотрудничество с Узбекистаном базируется не только на торговле. Создаем совместные производства, где ключевое место занимает промышленная кооперация.

"Много узбеков живет у нас. И хотят жить и работать. Это наши люди. Мы с большим удовольствием, особенно семейных людей, приглашаем к себе. У нас, к сожалению, не такой рост, как у вас, народонаселения. Поэтому мы всегда рады видеть очень трудолюбивых узбекских людей, если они решат сюда приехать", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что в плане приема мигрантов в Беларуси есть жесткий порядок: "Наверное, это даже лучше для тех, кто приезжает. Они четко понимают, что мы берем людей на конкретную работу. Мы им предоставляем все возможности, услуги для их детей - ясли, сад, школа, образование высшее (на равных с белорусами, россиянами, украинцами и другими). Пожалуйста, приходите, конкурируйте".

"Возможности у нас большие. С удовольствием люди едут, работают. Поэтому в этом отношении мы готовы с нашими братьями из Узбекистана работать, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Мы знаем, что вы в годы Великой Отечественной войны немало сделали для белорусов. Многие из наших людей находили убежище в Узбекистане, к ним относились по-человечески. В этом плане мы немножко в долгу перед вами. Хотя это было в рамках одной страны".

Недра Узбекистана богаты природным газом и золотом (по его запасам страна находится на 4 месте в мире). Там развивают черную и цветную металлургию, активно строят железные дороги. Одна из них соединит Китай с Центральной Азией. На всех этих объектах не обойтись без надежной техники. Дорожную, строительную, коммунальную технику бренда "Амкодор" в Узбекистане собирают совместно. Потом ее поставляют не только на местный, но и соседние рынки.

Белорусская техника и специалисты понадобятся еще на одном грандиозном проекте. Узбекистан будет строить собственную атомную станцию.

"Знаем ваш интерес к нашим специалистам в плане строительства атомной станции. Мы такие компетенции освоили благодаря россиянам. Мы с россиянами работаем во всех точках мира, где они строят эти атомные энергоблоки. Если вас устраивает, приезжайте в любое время, когда вам нужно. Сядут (представители узбекской стороны - прим. ред.) со специалистами, поговорят - министр даст команду. Мы будем способствовать строительству вашей атомной электростанции. Будем стараться, чтобы наши специалисты оказали вам посильную помощь. Вы сами увидите, в чем мы можем быть вам интересны", - сказал Президент.

Он также отметил динамичное развитие Узбекистана, который "тащит к себе со всего мира компетенции и опыт". Александр Лукашенко упомянул, что и в ходе своего визита в Узбекистан имел возможность ознакомиться с созданными местами обучения людей, что в скором будущем должно дать хороший эффект. "Мы готовы в этом плане участвовать, даже дальше идти. Мы готовы с вами работать глубоко, серьезно и вдолгую", - заверил глава государства.

"Вы - наши люди, мы умеем разговаривать на одном языке, переводчики не нужны. Поэтому мы готовы вам и технологии соответствующие привнести, в Узбекистан, и обучить ваших людей. Если вам по каким-то направлениям нужно будет - сельское хозяйство, машиностроение, атомная энергетика. Где только можем, мы готовы подставить свое плечо", - заверил Александр Лукашенко.

Он пояснил, что со стороны Беларуси это не благотворительность и это тоже выгодно, учитывая масштабы рынка Узбекистана: "Слушайте, миллионы людей. Такая большая страна, которая нуждается в том, что мы сегодня имеем. Притом я не хочу сказать, что мы такие великие. Мы же вместе с вами это создавали. Вы добывали сырье соответствующее, хлопок. А мы здесь создавали переработку для этого хлопка, для шерсти. Здесь производили и на выгодном рынке в Европе и туда дальше продавали, получали валюту для общей большой страны".

"Поэтому вы можете рассчитывать на нас. Мы очень хотели бы углублять наше сотрудничество и расширять. Ну что такое 2 млрд долларов для наших стран? Почти ничего. Поэтому мы этот путь готовы пройти настолько быстро, насколько к этому будет способна ваша страна", - подчеркнул Президент.

Белорусский бизнес активно инвестирует в крупные проекты. Из примеров - предприятие по переработке мяса птицы и швейное предприятие в Узбекистане. Упрощает контакты регулярное сообщение. Есть прямой рейс с Ташкентом, национальный авиаперевозчик летает 4 раза в неделю.

Рахматулла Назаров, Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси:

"У вас много продукции, которая востребована на нашем внутреннем рынке, а продукция, которую мы производим, востребована у вас в Беларуси. В этом плане сейчас у нас работают специалисты. Буквально на той неделе приезжала делегация, обсуждали открытие торгового дома Узбекистана в Беларуси и взаимодействие в сельском хозяйстве, в частности животноводстве. Посетили Витебскую область, посмотрели хозяйство, где мы могли бы совместно работать в этом направлении".

Президент принял с докладом главу МИД Беларуси

Беларусь активно продвигает свои интересы в различных частях света - идет туда, где ее ждут. 9 марта с докладом у Президента побывал глава внешнеполитического ведомства страны. Максим Рыженков только вернулся из большой командировки в Африку. Сотрудничество с этим континентом - второй вектор для внешней политики.

"Африка - это будущее. Наверное, ты это понимаешь больше, чем кто-либо в нашей стране. Поэтому вот последняя твоя командировка. И кратко, мы об этом еще будем говорить, что удалось нам достичь в Африке и какие направления с какими странами мы готовы сегодня развивать. Но, самое главное, надо помнить, что мы ж не империя, мы ж не американцы, что мы охватим весь континент. Надо иметь опорные точки, с которых мы будем работать в интересующих нас странах. Это главное", - заявил белорусский лидер.

"Я часто привожу Оман (в качестве примера - прим. ред.). С территории Омана можно работать на всю Восточную Африку. Тем более у них связи там с былых времен остались хорошие. Они умеют торговать, с ними надо сотрудничать, инвестировать они будут. Тем более при нынешней ситуации, когда этот доллар уже никому не нужен. Они же понимают, к чему это ведет. Вкладываются прилично, тратят деньги", - добавил Александр Лукашенко.

Президент отметил, что Беларусь в целом уже определилась с ключевыми партнерами в разных частях Африки. Например, на севере это Египет и Алжир. "Думаю, Ливия на ноги встанет", - отметил глава государства.

На Востоке, как уже отмечалось, есть возможность работать с рядом стран с помощью Омана. На юге Африки Беларусь начала неплохо сотрудничать с Зимбабве, есть возможность подключения к этому процессу Мозамбика.

Если возможности Беларуси хорошо знают в Зимбабве, Экваториальной Гвинее, Египте, то в Того и Гане, откуда только что вернулся Максим Рыженков, пришлось начинать с самого начала.

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси:

"Правовая база с этими странами фактически отсутствовала, значимых контрактов прежде не было, а торговля носила точечный характер. Сегодня можно говорить, что мы нащупали определенные направления, магистральные линии в работе с этими государствами. Того имеет один из самых мощнейших глубинных портов Западной Африки, который переваливает порядка 30 млн т грузов ежегодно в обоих направлениях. Для нас имеет значение прежде всего как транспортно-логистический хаб, в том числе и для нашей торговли со срединной Африкой".

Кроме того, в Того заинтересованы в поставках сельскохозяйственной техники из Беларуси, которую там давно хорошо знают. "В ходе визита было принято решение о финансировании поставки в Того порядка 4,5 тыс. единиц белорусской техники, включая тракторы, навесное оборудование и прочие различные агрегаты", - пояснил министр.

Схожие проекты определены и в сотрудничестве с Ганой. Уже в самое ближайшее время с визитом страну посетит и ее лидер.

"В Гане также достигнута договоренность, найдено финансирование и уже размещен заказ на производство в Беларуси техники порядка 3 тыс. единиц практически такой же номенклатуры, как и для Того. Достигнуты конкретные договоренности по увеличению поставок сухого молока и мяса. До настоящего времени поставки этих групп товаров были незначительны, порядка 200-300 тыс. долларов. Мы ожидаем, что после визита кратно увеличатся поставки. В качестве серьезного шага по выстраиванию дальнейших отношений мы получили официальный ответ от президента Ганы о готовности совершить визит в Беларусь. Есть конкретные даты - это будет июнь", - заявил Максим Рыженков.