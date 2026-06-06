Подробности и кулуары рабочей недели Президента - в рубрике "Время Первого"

Как Беларусь будет торговать с КНДР? Визит специалистов из ООН, разговор о продовольственной безопасности и проекты с Приморьем. Дальневосточный округ находит в Беларуси новых партнеров, в том числе на "БЕЛАГРО-2026". Фестиваль национальных культур в Гродно и новые стандарты в строительстве больниц в регионах.