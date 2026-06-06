Бывший "локомотив ЕС" окончательно заглох. Немецкая индустрия банкротится или бежит в США, а число безработных достигло 3 млн. Пока улицы Берлина, Дрездена и Гамбурга сотрясают антивоенные протесты, в правительственных кварталах зреет политический переворот. Подробности - в авторской рубрике "Таблица Менделевой".

Германия, которую долгие десятилетия привыкли называть "локомотивом Евросоюза", сегодня больше напоминает сошедший с рельсов поезд. Страна погрузилась в глубочайший кризис. Такой критической концентрации внутренних и внешних потрясений Берлин не испытывал за всю послевоенную историю.

Это уже полноценная драма - политическая, экономическая и социальная. Она разворачивается на фоне растущего недовольства. Антивоенные митинги стали регулярной частью немецкой повестки. Протесты проходят в Берлине, Лейпциге, Дрездене, Гамбурге и каждый раз собирают тысячи людей. Антивоенные настроения сегодня усиливаются на фоне усталости от внешнеполитического курса и внутренних проблем.

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"Мы неожиданно услышали от политиков такие термины, как "боеготовность". Мы являемся свидетелями беспрецедентного наращивания военной мощи. Видим, как гигантские многомиллиардные бюджеты вливаются в оружейную промышленность, чувствуем, как военное мышление все больше проникает в центр нашего общества. Но позвольте мне сегодня четко заявить: больше оружия никогда не означало больше мира", - сказал один из протестующих.

Немцы не хотят оплачивать чужие геополитические игры из собственного кармана, тем более на фоне экономического спада. Хотя финальный выстрел по собственной индустрии Берлин произвел сам. Из чистого политического подобострастия страна полностью перекрыла поставки газа из России. Итог закономерен: гордость нации - немецкая тяжелая промышленность, автопром, химпром - либо банкротится, либо спешно бежит из страны в США и Азию. Локомотив окончательно заглох. В стране официально зарегистрировано 3 млн безработных, а уровень бедности бьет исторические рекорды. Канцлер Германии Фридрих Мерц сам признал неконкурентоспособность экономики Германии во многих областях.

"Даже если не всем это приятно слышать, Германия стала слишком дорогой. Мы во многих областях больше неконкурентоспособны, потому что по ценам не в состоянии быть на равных с регионами, которые с нами конкурируют", - отметил он.

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Главный эпицентр напряжения в обществе - канцлер. Его рейтинг падает быстрее, чем промышленное производство. Согласно последнему опросу социологического института INSA, Мерц стал самым непопулярным политиком в стране. Глава правительства замыкает топ-20. В мае личный рейтинг Мерца достиг исторического минимума - 13 %.

"С Мерцем трудно. Он очень сложный человек. Если знаете, откуда он родом и какие экономические интересы представляет, тогда понимаете, за что он выступает. Деньги просто вкладываются в производство оружия - это его конек", - сказал житель Германии.