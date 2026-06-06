VI турнир по тактической стрельбе "Ни шагу назад" собрал бойцов ОМОНа из шести стран

Терроризм и преступность не имеют границ, а значит и ответ на них должен быть общим. VI международный турнир по тактической стрельбе среди бойцов ОМОНа "Ни шагу назад" проходит в Беларуси.

Международные соревнования собрали в 2026 году 25 команд, представителей 6 стран. Участие принимают бойцы из Беларуси, Азербайджана Вьетнама, России, Таджикистана и Узбекистана. В качестве наблюдателей гости из Объединенных Арабских Эмиратов. Турнир - это не только соревнования, но и масштабная площадка для выработки единых стандартов безопасности.

Для зрителей это выглядит как эффектное шоу, но для бойцов - ежедневная работа. За их плечами не просто спортивные разряды, а реальные штурмы, освобождения заложников и десятки спасенных жизней.

Иван Кубраков news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6517518b-8421-4abe-b79e-6cd9d377cf15/conversions/8d73f684-6840-410a-b08c-eaeae9d47026-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6517518b-8421-4abe-b79e-6cd9d377cf15/conversions/8d73f684-6840-410a-b08c-eaeae9d47026-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6517518b-8421-4abe-b79e-6cd9d377cf15/conversions/8d73f684-6840-410a-b08c-eaeae9d47026-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6517518b-8421-4abe-b79e-6cd9d377cf15/conversions/8d73f684-6840-410a-b08c-eaeae9d47026-xl-___webp_1920.webp 1920w

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Турнир по тактической стрельбе среди спецподразделений давно стал международным. Мы проводим его в шестой раз. Сюда приезжают лучшие подразделения боевого назначения. Здесь присутствуют практики - это те люди, которые ежедневно обеспечивают безопасность наших граждан. Они принимают участие в боевых операциях. Мы каждый раз стараемся организовать данное мероприятие таким образом, чтобы все соревновательные процессы, все задачи, которые будут в ходе соревнований выполнять бойцы, были максимально приближены к боевым".

В течение недели участникам спецназовской олимпиады предстояло выполнить 14 сложнейших упражнений на пути к победе. О лидерах говорить рано, любая ошибка или осечка меняет турнирную таблицу. Учитываются все факторы: скорость выполнения задачи, тактика, меткость.

"Результаты пока оценивать сложно. Как показала практика прошлых лет, все может в корне поменяться в последний день. Мы идем уверенно. Упражнения собраны из нашей служебной деятельности, потому что каждый элемент, позиция, выстрел и действие сотрудника отражает то, чем мы планово занимаемся в своей служебной подготовке и вообще на службе", - отметил представитель команды ОМОН УВД Гомельской области.

боец турнира "Ни шагу назад" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b968e09-932b-47a5-bd88-ed0d672544e9/conversions/0f08cde7-effc-440d-8b4c-839bf0e3d56b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b968e09-932b-47a5-bd88-ed0d672544e9/conversions/0f08cde7-effc-440d-8b4c-839bf0e3d56b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b968e09-932b-47a5-bd88-ed0d672544e9/conversions/0f08cde7-effc-440d-8b4c-839bf0e3d56b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b968e09-932b-47a5-bd88-ed0d672544e9/conversions/0f08cde7-effc-440d-8b4c-839bf0e3d56b-xl-___webp_1920.webp 1920w

Турнир проходит на нескольких площадках, активно задействован в состязаниях новый спортивно-тактический комплекс, который открыли на базе минского ОМОНа. Именно там организованы многие упражнения, которые появились в списке первенства только в 2026 году.

Ошибиться на соревнованиях - значит получить штрафные баллы. Ошибиться в ходе реальной спецоперации - значит поставить под угрозу жизни мирных людей. Соревнования - это идеальный стресс-тест. Помимо количественного прироста, ежегодно упражнения еще и усложняются качественно.

Требования судейского корпуса жесткие неспроста, ведь первая задача бойцов, которые собрались здесь, - защищать общество, а значит отвечать за жизнь человека. Получается, это не спортивные соревнования, а практическая подготовка и серьезный экзамен в условиях, максимально близких к боевым.

На состязаниях оттачиваются умения владения различными видами вооружения и техники. Продемонстрировать нужно весь набор навыков: снайпинг, высотную подготовку и физическое развитие.

"Соревнования очень сильные, у нас сильные соперники. Но нам нравится. Условия выполнения упражнений были новыми. Мишени слишком маленькие, все выполняется на время. Мы можем все упражнения практически позаимствовать, потому что все упражнения, насколько я понимаю, взяты из практики, поэтому они нам очень пригодятся", - сказал представитель команды из Узбекистана.

Турнир проходит уже в 6-й раз и с каждым годом становится все популярнее, о чем говорит количество участников. Первенство собрало элиту спецподразделений из разных стран. Подготовка к состязаниям начинается задолго до старта. Организаторы - столичный ОМОН - продумывают все детально.

"Упражнения в меру сложные. Некоторые из них мы делаем впервые. Нужно выразить огромную благодарность организаторам, принимающей стороне. Много опыта накопилось у нас за несколько дней участия в данном мероприятии", - подчеркнул представитель команды из Таджикистана.