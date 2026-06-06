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VI турнир по тактической стрельбе "Ни шагу назад" собрал бойцов ОМОНа из шести стран
Терроризм и преступность не имеют границ, а значит и ответ на них должен быть общим. VI международный турнир по тактической стрельбе среди бойцов ОМОНа "Ни шагу назад" проходит в Беларуси.
Международные соревнования собрали в 2026 году 25 команд, представителей 6 стран. Участие принимают бойцы из Беларуси, Азербайджана Вьетнама, России, Таджикистана и Узбекистана. В качестве наблюдателей гости из Объединенных Арабских Эмиратов. Турнир - это не только соревнования, но и масштабная площадка для выработки единых стандартов безопасности.
Для зрителей это выглядит как эффектное шоу, но для бойцов - ежедневная работа. За их плечами не просто спортивные разряды, а реальные штурмы, освобождения заложников и десятки спасенных жизней.
Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
"Турнир по тактической стрельбе среди спецподразделений давно стал международным. Мы проводим его в шестой раз. Сюда приезжают лучшие подразделения боевого назначения. Здесь присутствуют практики - это те люди, которые ежедневно обеспечивают безопасность наших граждан. Они принимают участие в боевых операциях. Мы каждый раз стараемся организовать данное мероприятие таким образом, чтобы все соревновательные процессы, все задачи, которые будут в ходе соревнований выполнять бойцы, были максимально приближены к боевым".
В течение недели участникам спецназовской олимпиады предстояло выполнить 14 сложнейших упражнений на пути к победе. О лидерах говорить рано, любая ошибка или осечка меняет турнирную таблицу. Учитываются все факторы: скорость выполнения задачи, тактика, меткость.
"Результаты пока оценивать сложно. Как показала практика прошлых лет, все может в корне поменяться в последний день. Мы идем уверенно. Упражнения собраны из нашей служебной деятельности, потому что каждый элемент, позиция, выстрел и действие сотрудника отражает то, чем мы планово занимаемся в своей служебной подготовке и вообще на службе", - отметил представитель команды ОМОН УВД Гомельской области.
Турнир проходит на нескольких площадках, активно задействован в состязаниях новый спортивно-тактический комплекс, который открыли на базе минского ОМОНа. Именно там организованы многие упражнения, которые появились в списке первенства только в 2026 году.
Ошибиться на соревнованиях - значит получить штрафные баллы. Ошибиться в ходе реальной спецоперации - значит поставить под угрозу жизни мирных людей. Соревнования - это идеальный стресс-тест. Помимо количественного прироста, ежегодно упражнения еще и усложняются качественно.
Требования судейского корпуса жесткие неспроста, ведь первая задача бойцов, которые собрались здесь, - защищать общество, а значит отвечать за жизнь человека. Получается, это не спортивные соревнования, а практическая подготовка и серьезный экзамен в условиях, максимально близких к боевым.
На состязаниях оттачиваются умения владения различными видами вооружения и техники. Продемонстрировать нужно весь набор навыков: снайпинг, высотную подготовку и физическое развитие.
"Соревнования очень сильные, у нас сильные соперники. Но нам нравится. Условия выполнения упражнений были новыми. Мишени слишком маленькие, все выполняется на время. Мы можем все упражнения практически позаимствовать, потому что все упражнения, насколько я понимаю, взяты из практики, поэтому они нам очень пригодятся", - сказал представитель команды из Узбекистана.
Турнир проходит уже в 6-й раз и с каждым годом становится все популярнее, о чем говорит количество участников. Первенство собрало элиту спецподразделений из разных стран. Подготовка к состязаниям начинается задолго до старта. Организаторы - столичный ОМОН - продумывают все детально.
"Упражнения в меру сложные. Некоторые из них мы делаем впервые. Нужно выразить огромную благодарность организаторам, принимающей стороне. Много опыта накопилось у нас за несколько дней участия в данном мероприятии", - подчеркнул представитель команды из Таджикистана.
Каждый день, выходя на работу, спускаясь в метро или отправляясь в торговый центр, люди не задумываются о своей безопасности. О ней думают другие - те, кто круглые сутки находится в режиме повышенной готовности. Глядя на такие соревнования спецназа, становится понятно, какой колоссальный опыт стоит за мирной жизнью.