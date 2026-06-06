В столице Бельгии царят беспорядки

Неделя началась здесь студенческими протестами. В целях сокращения бюджетного дефицита власти резко урезали расходы на образование. Поначалу свое недовольство молодежь выражала сравнительно мирно, но в ряды студентов начали вливаться жители неблагополучных районов Брюсселя. К выходным ситуация вышла из-под контроля как организаторов студенческих протестов, так и полиции.

Столкновения на улицах Брюсселя спровоцировали не только власти королевства. Некоторое время назад Еврокомиссия потребовала от ряда стран резко сократить бюджетный дефицит. Тем, кто пренебрег этим требованием, грозят судебным разбирательством и многомиллионными штрафами. У Бельгии показатели по этой части совершенно бедственные: страна расходует на 5 % больше, чем собирает в казну в виде налогов. Однако для урезания ассигнований правительство выбрало сферу образования.