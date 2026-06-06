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XV Республиканский фестиваль национальных культур - расскажем о самых ярких моментах форума

7 июня - третий день XV Республиканского фестиваля национальных культур в Гродно. По традиции он пройдет на Августовском канале - туристической жемчужине Гродненского края, где соберутся представители всех районов региона. Гостей праздника ждет гастрофест, реконструкция свадебных обрядов, выставка мастеров, спортивные соревнования и дискотека под открытым небом. Программа обещает быть насыщенной.

В городе над Неманом под гулянья отвели весь исторический центр. Более полусотни локаций позволили прочувствовать масштаб праздника. Творческие конкурсы, колоритные подворья и праздничное шествие никого не оставили равнодушным.

По улицам города вместе прошли азербайджанцы и армяне, русские и украинцы, китайцы, поляки и литовцы, символизируя Беларусь, где в мире и согласии живут представители разных народов и культур.

Сохранение исторической памяти - важная составляющая многонационального форума. Участники фестиваля возложили цветы к братской могиле советских воинов и партизан в парке Жилибера. Представители национально-культурных объединений, руководство области и гости форума почтили память тех, кто в годы Великой Отечественной войны отстоял мир и свободу на белорусской земле.

В год 30-летия форума состоялась и закладка капсулы с посланием будущим поколениям. В ней - история фестиваля и пожелания тем, кто через годы продолжит традиции межнационального согласия и уважения. Для туристов и жителей Гродно в подарок новый арт-объект - бронзовый олень святого Губерта, один из главных символов и покровителей областного центра. В Коложском парке пополнилась Аллея дружбы. Новые деревья высадили представители национально-культурных объединений.

Ираида Нестерова, представительница Удмуртии:

"Мне нравится этот праздник, ведь он всегда нас объединяет. Здесь мы поем, танцуем. Мы рады видеть друг друга на всех этих больших праздниках".

Национальная кухня и промыслы: чем удивляли гостей участники фестиваля национальных культур в Гродно

Главным событием второго фестивального дня стали национальные подворья. Каждая площадка познакомила гостей с традициями и творчеством своего народа. Национальные костюмы, народные песни и традиционные блюда позволили совершить настоящее путешествие по разным странам мира.

Фестиваль в Гродно - это многочисленные выставки, пленэры, творческие презентации, концерты и встречи. За три дня форум вновь подтвердил статус одного из самых ярких культурных событий Беларуси, объединяющего людей разных национальностей, поколений и традиций.

Разделы:

КультураОбществоРегионы

Теги:

Гроднофестиваль