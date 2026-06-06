XV Республиканский фестиваль национальных культур - расскажем о самых ярких моментах форума

7 июня - третий день XV Республиканского фестиваля национальных культур в Гродно. По традиции он пройдет на Августовском канале - туристической жемчужине Гродненского края, где соберутся представители всех районов региона. Гостей праздника ждет гастрофест, реконструкция свадебных обрядов, выставка мастеров, спортивные соревнования и дискотека под открытым небом. Программа обещает быть насыщенной.

В городе над Неманом под гулянья отвели весь исторический центр. Более полусотни локаций позволили прочувствовать масштаб праздника. Творческие конкурсы, колоритные подворья и праздничное шествие никого не оставили равнодушным.

По улицам города вместе прошли азербайджанцы и армяне, русские и украинцы, китайцы, поляки и литовцы, символизируя Беларусь, где в мире и согласии живут представители разных народов и культур.

Сохранение исторической памяти - важная составляющая многонационального форума. Участники фестиваля возложили цветы к братской могиле советских воинов и партизан в парке Жилибера. Представители национально-культурных объединений, руководство области и гости форума почтили память тех, кто в годы Великой Отечественной войны отстоял мир и свободу на белорусской земле.

В год 30-летия форума состоялась и закладка капсулы с посланием будущим поколениям. В ней - история фестиваля и пожелания тем, кто через годы продолжит традиции межнационального согласия и уважения. Для туристов и жителей Гродно в подарок новый арт-объект - бронзовый олень святого Губерта, один из главных символов и покровителей областного центра. В Коложском парке пополнилась Аллея дружбы. Новые деревья высадили представители национально-культурных объединений.

Ираида Нестерова, представительница Удмуртии:

"Мне нравится этот праздник, ведь он всегда нас объединяет. Здесь мы поем, танцуем. Мы рады видеть друг друга на всех этих больших праздниках".

Главным событием второго фестивального дня стали национальные подворья. Каждая площадка познакомила гостей с традициями и творчеством своего народа. Национальные костюмы, народные песни и традиционные блюда позволили совершить настоящее путешествие по разным странам мира.