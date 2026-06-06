В Ботаническом саду пройдет второй день семейного фестиваля "Букидс. Город профессий"

7 июня в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси продолжится семейный фестиваль "Букидс. Город профессий". Это праздник для детей и родителей, где каждый ребенок сможет построить свою карьеру, заработать первые деньги и открыть мир профессий с самого юного возраста.

Ведущие предприятия и организации представляют более 100 специальностей, среди которых почтальон, садовод, радиоведущий, исследователь. Каждый участник получает свою первую "трудовую книжку" и отправляется в путь для изучения профессиональной жизни.

Организованы спортивные и игровые локации, есть фудкорт с угощениями и атмосферные фотозоны, проводятся интерактивы и мастер-классы.