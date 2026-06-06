"Упрощает процедуры и снижает затраты" - депутат Балыш о новшествах обновленного Кодекса о земле

Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил комплексные поправки в Кодекс о земле. Изменения направлены на совершенствование земельных отношений и усиление ответственности местной власти за развитие регионов. Документ в том числе способствует закреплению кадров. Какие новшества ждут белорусов, рассказал зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Балыш.

"Для наших граждан вновь подписанный закон упрощает процедуры, сокращает время и денежные затраты на прохождение той либо иной процедуры в рамках изменения законодательства. Если говорить конкретно о новых новеллах для граждан, то сегодня отменяется повторная оценка при земельных сделках", - подчеркнул он.

По его словам, в этом законе уравнены многодетные семьи и семьи, воспитывающие детей-инвалидов. Они получили внеочередное право на приобретение земельных участков в рамках определенных отдельных списков. Для этого необходимо, чтобы один из членов семьи состоял на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.