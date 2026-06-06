Напряженность в Черном море: Турция укрепляет береговую оборону

Турция перебрасывает в прибрежные регионы страны бронетехнику и системы ПВО. Вооруженные силы готовятся отражать возможные атаки беспилотников-камикадзе, множество которых в последнее время появилось в водах Черного моря.

Укрепление системы береговой обороны стало насущной необходимостью после ряда инцидентов, которые недвусмысленно ставят под угрозу гражданское судоходство в регионе.

5 июня безэкипажный катер ВСУ взорвался в порту румынской Констанцы. Украина также атаковала гражданское судно в открытом море, в результате чего жертвами стали 5 моряков: четверо азербайджанцев и россиянин.

Для Турции безопасность судоходства в регионе очень важна. Страна контролирует стратегические проливы Босфор и Дарданеллы, которые соединяют Черное море с морями средиземноморского бассейна.