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В американском штате Огайо неизвестные расстреляли людей

Массовый расстрел произошел в американском городе Толедо. На уличном музыкальном фестивале неизвестные открыли огонь по толпе.

Власти сообщают о 12 раненых. Двое из них находятся в критическом состоянии. Преступникам удалось скрыться.

В Соединенных Штатах в 2026 году уже произошло 158 массовых расстрелов. Подобное, по мнению социальных психологов, является следствием поляризации общества и его психологической нестабильности.

Разделы:

В миреПроисшествияСША

Теги:

СШАстрельбапроисшествие