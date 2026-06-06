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В американском штате Огайо неизвестные расстреляли людей
Автор:Редакция news.by
Массовый расстрел произошел в американском городе Толедо. На уличном музыкальном фестивале неизвестные открыли огонь по толпе.
Власти сообщают о 12 раненых. Двое из них находятся в критическом состоянии. Преступникам удалось скрыться.
В Соединенных Штатах в 2026 году уже произошло 158 массовых расстрелов. Подобное, по мнению социальных психологов, является следствием поляризации общества и его психологической нестабильности.