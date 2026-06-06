Учебно-полевые сборы для десятиклассников - как они были организованы в новом формате

Учебно-полевые сборы для десятиклассников находятся на завершающем этапе. В 2026 году есть нововведения по программе для юношей.

Учебно-полевые сборы проходят в новом формате. Здесь ребята находятся 10 дней. Кроме того, прибывают круглосуточно. Для юношей условия максимально приближены к армейским. Всего на сборы было отведено 60 учебных часов. Для девушек формат остался прежним. Они проходят практические занятия по медицинской подготовке. На территории Мядельского района сборы прошли централизованно. 42 человека в одном строю постигают азы военного дела.

Сборы проходят под руководством опытных наставников. Речь идет о педагогах и военнослужащих 62-го центрального узла связи Министерства обороны.

Илья Лутченко, начальник отделения 62-го центрального узла связи Министерства обороны Беларуси:

"Считаю, что таких мероприятий должно быть больше. Все ребята хорошие. Мы проводили медицину, тактические действия, эвакуацию раненых. Главное, что ребятам это интересно".

Каждый из участников перед учебно-полевыми сборами обязательно прошел медицинское обследование.

Александр Лукьянов, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

"Мы возобновляем работу в летний период с нашими старшеклассниками. Это работа по допризывной подготовке юношей как на базе школ, так и в детских лагерях, в воинских частях, Министерстве внутренних дел, Госпогранкомитете, МЧС подразделениях".

Подобный формат - часть школьной программы по предмету "Допризывная и медицинская подготовка". Фактически это закрепление знаний.