Тополиный пух накрыл города Беларуси плотным покрывалом - как справиться с сезонной напастью

Лето - это время сочной зелени, ярких впечатлений и долгожданного отдыха на свежем воздухе, но за окном идет метель, только снег тут ни при чем. Тополиный пух - страшный сон аллергиков. Неспроста его называют самым сильным аллергеном летнего сезона.

Пух устилает коврами улицы, кружит в воздухе и даже просачивается сквозь москитные сетки. Именно этот невесомый пух принято считать причиной аллергии, но не все так просто.

Легкие, воздушные пушинки - вечный обвиняемый в слезах и насморке у белорусов. Но вот в чем парадокс: сам по себе тополиный пух безвреден и гипоаллергенен. Он работает как губка - впитывает в себя пыльцу злаковых трав и березы и переносит его в дыхательные пути человека. Как результат - каждый четвертый белорус с обостренной аллергией. Официальный диагноз, который ставят медики, - поллиноз.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9afc3b21-f97e-4120-9f99-2d988e5a240a/conversions/095b9ed0-2d9a-40bf-9289-61fa4662768a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9afc3b21-f97e-4120-9f99-2d988e5a240a/conversions/095b9ed0-2d9a-40bf-9289-61fa4662768a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9afc3b21-f97e-4120-9f99-2d988e5a240a/conversions/095b9ed0-2d9a-40bf-9289-61fa4662768a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9afc3b21-f97e-4120-9f99-2d988e5a240a/conversions/095b9ed0-2d9a-40bf-9289-61fa4662768a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Для жительницы Минска Марии Фоминой каждая весна и лето превращаются в настоящее испытание: всему виной активная фаза цветения. Индивидуальная реакция организма не что иное, как наследственность.

"Аллергия у меня с самого детства, также в семье она есть у мамы и сестры. В большей степени проявляется она весной и летом, особенно когда пух летает, как сейчас. У меня чешутся глаза и нос, я много чихаю. В период цветения очень тяжело, тогда начинаю принимать таблетки, чтобы уменьшить симптомы", - отметила Мария Фомина.

Аллергия у каждого, кто страдает этим недугом, проявляется по-разному: от безобидного чихания и заложенности носа до тяжелых приступов удушья. Чтобы обезопасить себя в дни сильного цветения, важно придерживаться простых правил: перед выходом на улицу обязательно надевать очки и маску, а по возвращении домой - сменить одежду и принять душ.

Светлана Насачева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a6be250-6ec1-4370-a43b-cda48767aaa2/conversions/922d7442-dd16-4c6b-a235-27cb9cdd2e0a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a6be250-6ec1-4370-a43b-cda48767aaa2/conversions/922d7442-dd16-4c6b-a235-27cb9cdd2e0a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a6be250-6ec1-4370-a43b-cda48767aaa2/conversions/922d7442-dd16-4c6b-a235-27cb9cdd2e0a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1a6be250-6ec1-4370-a43b-cda48767aaa2/conversions/922d7442-dd16-4c6b-a235-27cb9cdd2e0a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Светлана Насачева, заведующая отделением аллергологии и профпатологии 10-й городской клинической больницы:

"Согласно статистике, в Беларуси болеет поллинозом от 10 до 20 % населения. Существует лечение, так называемая аллергенспецифическая иммунотерапия - это самое лучшее лечение поллиноза. Проводится она перед началом сезона амбулаторно у аллергологов по месту жительства. В сезон пациенты при проявлении поллиноза принимают антигистаминные препараты, местные препараты для носа и глаз".