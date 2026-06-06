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Тополиный пух накрыл города Беларуси плотным покрывалом - как справиться с сезонной напастью
Лето - это время сочной зелени, ярких впечатлений и долгожданного отдыха на свежем воздухе, но за окном идет метель, только снег тут ни при чем. Тополиный пух - страшный сон аллергиков. Неспроста его называют самым сильным аллергеном летнего сезона.
Пух устилает коврами улицы, кружит в воздухе и даже просачивается сквозь москитные сетки. Именно этот невесомый пух принято считать причиной аллергии, но не все так просто.
Легкие, воздушные пушинки - вечный обвиняемый в слезах и насморке у белорусов. Но вот в чем парадокс: сам по себе тополиный пух безвреден и гипоаллергенен. Он работает как губка - впитывает в себя пыльцу злаковых трав и березы и переносит его в дыхательные пути человека. Как результат - каждый четвертый белорус с обостренной аллергией. Официальный диагноз, который ставят медики, - поллиноз.
Для жительницы Минска Марии Фоминой каждая весна и лето превращаются в настоящее испытание: всему виной активная фаза цветения. Индивидуальная реакция организма не что иное, как наследственность.
"Аллергия у меня с самого детства, также в семье она есть у мамы и сестры. В большей степени проявляется она весной и летом, особенно когда пух летает, как сейчас. У меня чешутся глаза и нос, я много чихаю. В период цветения очень тяжело, тогда начинаю принимать таблетки, чтобы уменьшить симптомы", - отметила Мария Фомина.
Аллергия у каждого, кто страдает этим недугом, проявляется по-разному: от безобидного чихания и заложенности носа до тяжелых приступов удушья. Чтобы обезопасить себя в дни сильного цветения, важно придерживаться простых правил: перед выходом на улицу обязательно надевать очки и маску, а по возвращении домой - сменить одежду и принять душ.
Светлана Насачева, заведующая отделением аллергологии и профпатологии 10-й городской клинической больницы:
"Согласно статистике, в Беларуси болеет поллинозом от 10 до 20 % населения. Существует лечение, так называемая аллергенспецифическая иммунотерапия - это самое лучшее лечение поллиноза. Проводится она перед началом сезона амбулаторно у аллергологов по месту жительства. В сезон пациенты при проявлении поллиноза принимают антигистаминные препараты, местные препараты для носа и глаз".
Из-за ежегодных пуховых метелей тополь уже несколько лет исключен из программы городского озеленения. Однако полностью избавиться от него не получится. Это дерево выполняет важнейшую функцию природного фильтра: очищает воздух и почву, а почки тополя используются в фармацевтике для изготовления лекарственных препаратов.