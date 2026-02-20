3.73 BYN
Politico: США против участия Украины на саммите НАТО
Автор:Редакция news.by
США требуют от союзников отказаться от приглашения Украины на июльский саммит НАТО в Анкаре. Об этом сообщает Politico. Эксперты уточняют, что позиция Вашингтона - ограничить участие Киева в международных встречах - связана прежде всего с позицией команды Трампа. Она рассматривает Зеленского как препятствие на пути к урегулированию украинского конфликта и выстраиванию новых договоренностей с Россией.
Ранее генсек НАТО признал, что вступление Украины в альянс не стоит на повестке дня. Рютте также заметил, что не все в НАТО хотят участвовать в закупке оружия для Киева.