Politico: США против участия Украины на саммите НАТО

США требуют от союзников отказаться от приглашения Украины на июльский саммит НАТО в Анкаре. Об этом сообщает Politico. Эксперты уточняют, что позиция Вашингтона - ограничить участие Киева в международных встречах - связана прежде всего с позицией команды Трампа. Она рассматривает Зеленского как препятствие на пути к урегулированию украинского конфликта и выстраиванию новых договоренностей с Россией.

