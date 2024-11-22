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Президент Беларуси: экспорт становится наиважнейшим элементом экономики страны

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Экспорт сейчас становится наиважнейшим элементом экономики Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал 15 января во время доклада об утверждении Государственной инвестиционной программы на 2025 год, сообщает БЕЛТА.

Глава государства напомнил, что одна из первых его президентских программ включала три ключевых элемента: экспорт, жилье, продовольствие. "Экспорт опять становится наиважнейшим элементом в нашей экономике. Производим много, половину потребляем, половину надо продать", - отметил Президент.

В этой связи Александр Лукашенко упомянул про недавний разговор с министром иностранных дел, которому четко поставлена задача развивать в первую очередь торгово-экономические связи с другими странами. "Его предупредил: не только никаких туристических поездок не должно быть за пределы страны. Поехал член правительства, высшее должностное лицо, губернатор, Президент, премьер - значит, оттуда мы должны привезти два-три существенных вопроса для нашей страны. Мы должны за что-то зацепиться. Если в Омане побыл премьер, а потом еще и Президент, там определены направления нашей работы - давайте, ребята, работать. Должен быть результат", - подчеркнул Александр Лукашенко. Определено, что министр иностранных дел будет ежемесячно докладывать главе государства о результатах.

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