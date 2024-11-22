Президент Беларуси: экспорт становится наиважнейшим элементом экономики страны

В этой связи Александр Лукашенко упомянул про недавний разговор с министром иностранных дел, которому четко поставлена задача развивать в первую очередь торгово-экономические связи с другими странами. "Его предупредил: не только никаких туристических поездок не должно быть за пределы страны. Поехал член правительства, высшее должностное лицо, губернатор, Президент, премьер - значит, оттуда мы должны привезти два-три существенных вопроса для нашей страны. Мы должны за что-то зацепиться. Если в Омане побыл премьер, а потом еще и Президент, там определены направления нашей работы - давайте, ребята, работать. Должен быть результат", - подчеркнул Александр Лукашенко. Определено, что министр иностранных дел будет ежемесячно докладывать главе государства о результатах.