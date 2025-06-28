Президент Беларуси поздравил Национального лидера туркменского народа с днем рождения

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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"Ваш богатый политический опыт, полная самоотдача и необычайная целеустремленность способствовали раскрытию потенциала современного туркменского государства, помогли ему занять достойное место на мировой арене", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что Беларусь дорожит многолетними дружественными отношениями с Туркменистаном и настроена на их дальнейшее развитие.