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Президент Беларуси поздравил Национального лидера туркменского народа с днем рождения
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Национального лидера туркменского народа, председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова с днем рождения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
"Ваш богатый политический опыт, полная самоотдача и необычайная целеустремленность способствовали раскрытию потенциала современного туркменского государства, помогли ему занять достойное место на мировой арене", - подчеркнул глава государства.
Александр Лукашенко отметил, что Беларусь дорожит многолетними дружественными отношениями с Туркменистаном и настроена на их дальнейшее развитие.
Президент Беларуси пожелал Гурбангулы Бердымухамедову крепкого здоровья и неиссякаемой энергии.