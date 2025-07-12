Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником

Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов налоговых органов с профессиональным праздником. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.

"C момента основания налоговая служба Беларуси обеспечивает наполнение бюджета, последовательно реализуя государственную налоговую политику, направленную на развитие национальной экономики и повышение уровня жизни наших граждан, - говорится в поздравлении. - Процессы, происходящие в современном мире, ставят перед вами все более сложные и ответственные задачи, требуя продуманных и взвешенных решений, обеспечивающих баланс интересов государства и хозяйствующих субъектов".

Президент выразил уверенность, что знания и опыт работников налоговых органов, применение самых прогрессивных технологий, использование новейших форматов работы и в дальнейшем будут способствовать развитию этой важной для страны сферы.

Александр Лукашенко пожелал в этот профессиональный праздник всем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Поздравление Президента с Днем работников налоговых органов

Уважаемые товарищи!

Поздравляю вас с профессиональным праздником.

C момента основания налоговая служба Беларуси обеспечивает наполнение бюджета, последовательно реализуя государственную налоговую политику, направленную на развитие национальной экономики и повышение уровня жизни наших граждан.

Процессы, происходящие в современном мире, ставят перед вами все более сложные и ответственные задачи, требуя продуманных и взвешенных решений, обеспечивающих баланс интересов государства и хозяйствующих субъектов.

Убежден, ваши знания и опыт, применение самых прогрессивных технологий, использование новейших форматов работы и в дальнейшем будут способствовать развитию этой важной для страны сферы.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия.

Александр Лукашенко,