Президент Беларуси при посещении предприятия "Горизонт" дал старт производству телевизоров с ИИ

Расширяя "Горизонты" - Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря посетил знаковое столичное предприятие, которое держит марку одного из крупнейших производителей электроники и бытовой техники на постсоветском пространстве.

"Горизонт" продолжает расширять производственные мощности, внедряя современные технологии и следуя мировым трендам автоматизации и роботизации. 31 декабря на одной из площадок холдинга Президент дал старт массовому роботизированному производству телевизоров с искусственным интеллектом.

Это веское слово в развитии национальной промышленности и технологического суверенитета. Глава государства ознакомился с передовым производством и поблагодарил "Горизонт" за сохранение социальной нагрузки.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Спасибо за социальную сферу. Ты просто не подозревал даже или забыл, ведь тогда такой тренд был в Беларуси - все хотели освободиться от социальной сферы. У нас же разумные, я считаю, в советские времена производства создавали, у нас гигантские были производства. Детские сады, медучреждения, санатории, профилактории, а потом пришел рынок: это не надо, это не профильное. Давайте отдадим горисполкому". А у того горисполкома тысячи таких объектов. И тогда я категорически говорю: "Нет, ничего не будем отдавать". Как раз я приехал на "Горизонт", и ты молодец (генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" Юрию Предко - прим.ред.), что это все сохранил. Вот это самое главное, ведь это большая нагрузка. Это хороший пример того, что это надо все сохранить".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd1dd105-c237-4ab9-84be-505c5e5a9851/conversions/cc933d7a-9244-4daa-bd2d-d5fe526588ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd1dd105-c237-4ab9-84be-505c5e5a9851/conversions/cc933d7a-9244-4daa-bd2d-d5fe526588ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd1dd105-c237-4ab9-84be-505c5e5a9851/conversions/cc933d7a-9244-4daa-bd2d-d5fe526588ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cd1dd105-c237-4ab9-84be-505c5e5a9851/conversions/cc933d7a-9244-4daa-bd2d-d5fe526588ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

Производство функционирует практически без участия человека: операции выполняют более 20 промышленных роботов. Каждая стадия производства реализована при помощи машинного зрения и других ноу-хау. Это позволяет обеспечить проверку около 500 параметров каждого телевизора с практически нулевым уровнем дефектности. Инновационную линию торжественно запустили при участии Президента.

Новый завод - флагман цифровой индустриализации Беларуси. Производитель обещает не просто телевизоры, а инновационные устройства, управляемые нейросетью. Работники предприятия продемонстрировали главе государства еще одну неожиданную разработку - автоматизированную доильную установку.

"Сделайте - не пожалеем ничего для вас, потому что для нас это важно. У нас молочные продукты любят все. Поэтому нам надо подоить корову будет, особенно вокруг Минска. Установку надо отправить руководителям убыточных сельхозпредприятий. Нам это крайне нужно, ведь некому доить. Я же сначала у себя поставил робот - у меня 30 коров сейчас, самых высокоудойных, я считаю, в Беларуси. Позавчера я поехал на ферму и поставил этот маленький робот. И с ребятами разговаривал, которые устанавливали все это и контролируют, у доярок каждый раз спрашиваю, как работает - без отказа", - рассказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/001a21c0-84c5-4356-9070-55e38932e920/conversions/659d4bdc-a0a9-45e8-afea-e6ce4a8392b3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/001a21c0-84c5-4356-9070-55e38932e920/conversions/659d4bdc-a0a9-45e8-afea-e6ce4a8392b3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/001a21c0-84c5-4356-9070-55e38932e920/conversions/659d4bdc-a0a9-45e8-afea-e6ce4a8392b3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/001a21c0-84c5-4356-9070-55e38932e920/conversions/659d4bdc-a0a9-45e8-afea-e6ce4a8392b3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Во время посещения Президента ждали и сотрудники "Горизонта". Александр Лукашенко по уже доброй новогодней традиции поговорил с работниками о житейском и будущем.

"Я приехал к вам, потому что вы будущее страны. Конечно, мы вас будем грузить и будем других грузить, чтобы они приезжали сюда и видели, куда будет развиваться страна, в каком направлении. То, о чем вы сегодня мне рассказываете, я даже осмыслить не могу - это настолько уникально и ново, обычный рабочий на голову в этой технологии выше, чем я. Мне надо еще долго разбираться в том, что вы здесь творите. Ну и хорошо, такая жизнь, она усложняется. Конечно, мы где-то должны приспособиться. Мы производим и можем производить еще больше, но по тем направлениям, где есть результат, под это мы вам будем всячески помогать. Потому что если рубль вложил, вы вернете 10 рублей. И себе, и государству будет польза", - почеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4365b78-2081-416c-8f53-b1eaf75ef616/conversions/f7772d02-dcdc-4385-972a-629fc83c488a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4365b78-2081-416c-8f53-b1eaf75ef616/conversions/f7772d02-dcdc-4385-972a-629fc83c488a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4365b78-2081-416c-8f53-b1eaf75ef616/conversions/f7772d02-dcdc-4385-972a-629fc83c488a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c4365b78-2081-416c-8f53-b1eaf75ef616/conversions/f7772d02-dcdc-4385-972a-629fc83c488a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ответил Президент и на злободневный вопрос журналистов - коллеги узнали мнение Президента об атаке украинских дронов на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

Александр Лукашенко назвал произошедшее "дичайшим терроризмом на самом высоком государственном уровне", но также задался вопросом ее целесообразности. "Я как раз думаю о том, кому это надо было, к чему это могло привести", - отметил он.

По его мнению, за украинским руководством могут стоять другие силы, а личное участие главы Украины Владимира Зеленского в принятии такого решения вызывает сомнения. "Думаю, что если он к этому и причастен, то он не знал, что он творит", - сказал Александр Лукашенко.

Белорусский лидер рассказал о негласной до сих пор практике между Украиной и Россией взаимного отказа от ударов по высшему руководству. Он подчеркнул, что у России были технические возможности для аналогичных действий, но она сознательно от них воздерживалась.

"Вы, наверное, заметили, чтобы нанести удар по какой-то резиденции Зеленского, когда он там будет, у россиян никаких проблем не было. Путин категорически с порога отверг эту идею. Россияне не били по Банковой", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dc8b214-aa59-4276-8ee1-a862acfaca94/conversions/7ea870e8-6f66-457d-81b9-1718c9bd2cae-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dc8b214-aa59-4276-8ee1-a862acfaca94/conversions/7ea870e8-6f66-457d-81b9-1718c9bd2cae-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dc8b214-aa59-4276-8ee1-a862acfaca94/conversions/7ea870e8-6f66-457d-81b9-1718c9bd2cae-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8dc8b214-aa59-4276-8ee1-a862acfaca94/conversions/7ea870e8-6f66-457d-81b9-1718c9bd2cae-xl-___webp_1920.webp 1920w

Он пояснил, что это была не формальная договоренность, а сложившаяся ситуация, которую теперь грубо нарушили. "Никто никого не пытался убить из глав государств. Никто этого не делал. И тут попытка", - констатировал он.

Особое внимание Александр Лукашенко уделил бессмысленности выбранной цели с практической стороны. Он раскрыл, что данная резиденция - загородный дом для приема иностранных гостей, где Владимир Путин постоянно не проживает.

"Путин не бывает в этой резиденции. Только когда были нормальные отношения с Западом, приезжали главы государств. Украинцы не знали об этом, что там президент фактически не бывает? Знали. Тогда зачем было 90 беспилотников направлять в это место? Зачем? Смысла же никакого нет", - задался вопросом глава государства.