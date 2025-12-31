Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Президент Беларуси при посещении предприятия "Горизонт" дал старт производству телевизоров с ИИ

Расширяя "Горизонты" - Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря посетил знаковое столичное предприятие, которое держит марку одного из крупнейших производителей электроники и бытовой техники на постсоветском пространстве.

"Горизонт" продолжает расширять производственные мощности, внедряя современные технологии и следуя мировым трендам автоматизации и роботизации. 31 декабря на одной из площадок холдинга Президент дал старт массовому роботизированному производству телевизоров с искусственным интеллектом.

Это веское слово в развитии национальной промышленности и технологического суверенитета. Глава государства ознакомился с передовым производством и поблагодарил "Горизонт" за сохранение социальной нагрузки.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Спасибо за социальную сферу. Ты просто не подозревал даже или забыл, ведь тогда такой тренд был в Беларуси - все хотели освободиться от социальной сферы. У нас же разумные, я считаю, в советские времена производства создавали, у нас гигантские были производства. Детские сады, медучреждения, санатории, профилактории, а потом пришел рынок: это не надо, это не профильное. Давайте отдадим горисполкому". А у того горисполкома тысячи таких объектов. И тогда я категорически говорю: "Нет, ничего не будем отдавать". Как раз я приехал на "Горизонт", и ты молодец (генеральный директор ОАО "Управляющая компания холдинга "Горизонт" Юрию Предко - прим.ред.), что это все сохранил. Вот это самое главное, ведь это большая нагрузка. Это хороший пример того, что это надо все сохранить".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Производство функционирует практически без участия человека: операции выполняют более 20 промышленных роботов. Каждая стадия производства реализована при помощи машинного зрения и других ноу-хау. Это позволяет обеспечить проверку около 500 параметров каждого телевизора с практически нулевым уровнем дефектности. Инновационную линию торжественно запустили при участии Президента.

Новый завод - флагман цифровой индустриализации Беларуси. Производитель обещает не просто телевизоры, а инновационные устройства, управляемые нейросетью. Работники предприятия продемонстрировали главе государства еще одну неожиданную разработку - автоматизированную доильную установку.

"Сделайте - не пожалеем ничего для вас, потому что для нас это важно. У нас молочные продукты любят все. Поэтому нам надо подоить корову будет, особенно вокруг Минска. Установку надо отправить руководителям убыточных сельхозпредприятий. Нам это крайне нужно, ведь некому доить. Я же сначала у себя поставил робот - у меня 30 коров сейчас, самых высокоудойных, я считаю, в Беларуси. Позавчера я поехал на ферму и поставил этот маленький робот. И с ребятами разговаривал, которые устанавливали все это и контролируют, у доярок каждый раз спрашиваю, как работает - без отказа", - рассказал белорусский лидер.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Во время посещения Президента ждали и сотрудники "Горизонта". Александр Лукашенко по уже доброй новогодней традиции поговорил с работниками о житейском и будущем.

"Я приехал к вам, потому что вы будущее страны. Конечно, мы вас будем грузить и будем других грузить, чтобы они приезжали сюда и видели, куда будет развиваться страна, в каком направлении. То, о чем вы сегодня мне рассказываете, я даже осмыслить не могу - это настолько уникально и ново, обычный рабочий на голову в этой технологии выше, чем я. Мне надо еще долго разбираться в том, что вы здесь творите. Ну и хорошо, такая жизнь, она усложняется. Конечно, мы где-то должны приспособиться. Мы производим и можем производить еще больше, но по тем направлениям, где есть результат, под это мы вам будем всячески помогать. Потому что если рубль вложил, вы вернете 10 рублей. И себе, и государству будет польза", - почеркнул Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Ответил Президент и на злободневный вопрос журналистов - коллеги узнали мнение Президента об атаке украинских дронов на резиденцию Владимира Путина в Новгородской области.

Александр Лукашенко назвал произошедшее "дичайшим терроризмом на самом высоком государственном уровне", но также задался вопросом ее целесообразности. "Я как раз думаю о том, кому это надо было, к чему это могло привести", - отметил он.

По его мнению, за украинским руководством могут стоять другие силы, а личное участие главы Украины Владимира Зеленского в принятии такого решения вызывает сомнения. "Думаю, что если он к этому и причастен, то он не знал, что он творит", - сказал Александр Лукашенко.

Белорусский лидер рассказал о негласной до сих пор практике между Украиной и Россией взаимного отказа от ударов по высшему руководству. Он подчеркнул, что у России были технические возможности для аналогичных действий, но она сознательно от них воздерживалась.

"Вы, наверное, заметили, чтобы нанести удар по какой-то резиденции Зеленского, когда он там будет, у россиян никаких проблем не было. Путин категорически с порога отверг эту идею. Россияне не били по Банковой", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси

Он пояснил, что это была не формальная договоренность, а сложившаяся ситуация, которую теперь грубо нарушили. "Никто никого не пытался убить из глав государств. Никто этого не делал. И тут попытка", - констатировал он.

Особое внимание Александр Лукашенко уделил бессмысленности выбранной цели с практической стороны. Он раскрыл, что данная резиденция - загородный дом для приема иностранных гостей, где Владимир Путин постоянно не проживает.

"Путин не бывает в этой резиденции. Только когда были нормальные отношения с Западом, приезжали главы государств. Украинцы не знали об этом, что там президент фактически не бывает? Знали. Тогда зачем было 90 беспилотников направлять в это место? Зачем? Смысла же никакого нет", - задался вопросом глава государства.

Он также отметил, что даже успешная атака на жилую резиденцию не смогла бы кардинально изменить ситуацию на фронте.

