Президент Беларуси призвал больше не молчать о "тяжелом следе" польской власти на белорусских землях
Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 сентября проводит большую встречу с идеологическим активом, историческим и экспертным сообществом, посвященную Дню народного единства, сообщает БЕЛТА.
"Что бы ни происходило сегодня (в отношениях Беларуси и Польши - прим. ред.), мы не считаем ошибкой то, что долгие годы старались жить с соседями в мире, не бросая в лицо неприятные для них исторические факты (ну что тут жалеть об этом), - сказал глава государства. - Пока мы думали о дружбе, там из нас делали недочеловеков и откровенных врагов. И в культуре, и в науке, и в средствах массовой информации. В итоге (они - прим. ред.) выработали ту политику, которую сегодня имеем".
Поэтому, по мнению Президента, надо больше рассказывать предысторию похода Красной армии. "Рассказывать, прервав годы молчания о том, какой тяжелый след оставила польская власть на землях, оторванных от нашей советской республики, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Наши люди должны знать, что белорусов грабили, пока этническая Польша процветала, расцветала, что наши ресурсы вывозились, а крестьянин, который трудился на износ за гроши, жил в нищете и под страхом плетки. И эта плетка опускалась на каждого, кто пытался бороться за свою веру, язык, свою культуру".
Нужно говорить и о том, что жители Западной Белоруссии были лишены права учиться на родном языке, православные храмы закрывались, национальные элиты и священники преследовались, убежден Александр Лукашенко.