Президент Беларуси: Протесты в Словакии и Сербии управляются США

"Все действия абсолютно скоординированы, и все управляется из Соединенных Штатов Америки. И в своем большинстве финансируется фондами Соединенных Штатов Америки, а порой напрямую через посольства. Мы имеем миллионы таких фактов по Беларуси и другим странам. Поэтому кто платит деньги, тот музыку и заказывает", - обратил внимание глава государства.

Александр Лукашенко считает, что вся политика в Европе настолько координируется США, что даже на стадии обсуждения у европейцев вряд ли есть какой-либо голос. "Особенно сейчас, когда они сидят как мыши под веником и ждут, когда судьбу их решат в Вашингтоне. Поэтому все это скоординировано, целенаправленно и прочее. Вот когда у нас пытались блицкриг осуществить в 2020 году, все же управлялось не из Соединенных Штатов, а из Польши, Европейского союза. Кто направлял, кто финансировал это - Соединенные Штаты. Сегодня мы это уже знаем", - заявил Президент.