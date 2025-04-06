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Президент Беларуси рассказал, почему отмечает День Победы в столицах двух стран
Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью МТРК "Мир" рассказал, почему быть 9 мая не только в Минске, но и на Красной площади во время проведения военного парада стало традицией. Об этом сообщает БЕЛТА.
В числе важных тем разговора было празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и сохранение исторической памяти. Один из вопросов главе государства касался его регулярного присутствия на парадах по случаю Дня Победы в Москве. Александра Лукашенко спросили, почему стало уже традиционным, что Президент Беларуси 9 мая находится не только в Минске, но и на Красной площади во время проведения военного парада.
Белорусский лидер отметил, что все начиналось еще в те годы, когда Президентом России был Борис Ельцин. Во время одной из первых встреч лидеров двух стран в Москве поначалу была несколько напряженная обстановка, чувствовалась некоторая настороженность со стороны Бориса Ельцина по отношению к руководителю Беларуси, недавно получившей независимость наряду с другими бывшими республиками СССР. Однако Александр Лукашенко сразу обозначил свое неизменное отношение к России и ее народу. "Я говорю: "Борис Николаевич, если вы думаете, что я приехал в чужую Москву, вы заблуждаетесь. Это и моя Москва", - рассказал о событиях того времени Александр Лукашенко. - Борис Николаевич тут, конечно, растаял, разговор начался..."
Глава государства напомнил, что первый Парад Победы проходил на Красной площади в Москве, столице Советского Союза, которую его жители считали родной. После распада СССР эта традиция сохранилась. "На Красной площади парады всегда проходили - и в едином государстве, и когда мы разошлись по своим "квартирам", - подчеркнул Александр Лукашенко.
Позже Президент России Владимир Путин стал приглашать лидеров постсоветских республик на Парад Победы в Москве. Однако по разным причинам не у всех получалось в этот день присутствовать в российской столице. "Но мы твердо стояли на том, что 9 мая - День Победы и не бывать на Красной площади (даже не потому, что это была единая Победа), представляя героический белорусский народ, было бы просто неправильно, - пояснил Александр Лукашенко. - Поэтому сложилась такая традиция, что я всегда посещаю мероприятия в Российской Федерации и возвращаюсь домой". И после этого в Минске проходят мероприятия по случаю Дня Победы с участием главы государства.
При этом парады в белорусской столице проходят в День Победы не каждый год. Их проведение чередуется с Днем Независимости, 3 июля. Целью таких мероприятий, по словам Президента, является вовсе не бряцание оружием. Это необходимо для того, чтобы все понимали, что в Беларуси есть необходимый потенциал, чтобы защитить свою страну и мирный труд ее людей.