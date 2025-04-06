Президент Беларуси рассказал, почему отмечает День Победы в столицах двух стран

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96512c26-8402-4c4c-92ee-6735d5005f0e/conversions/37dfc118-c487-41e3-89ae-8ac5835dcb11-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96512c26-8402-4c4c-92ee-6735d5005f0e/conversions/37dfc118-c487-41e3-89ae-8ac5835dcb11-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96512c26-8402-4c4c-92ee-6735d5005f0e/conversions/37dfc118-c487-41e3-89ae-8ac5835dcb11-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/96512c26-8402-4c4c-92ee-6735d5005f0e/conversions/37dfc118-c487-41e3-89ae-8ac5835dcb11-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью МТРК "Мир" рассказал, почему быть 9 мая не только в Минске, но и на Красной площади во время проведения военного парада стало традицией. Об этом сообщает БЕЛТА.

В числе важных тем разговора было празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и сохранение исторической памяти. Один из вопросов главе государства касался его регулярного присутствия на парадах по случаю Дня Победы в Москве. Александра Лукашенко спросили, почему стало уже традиционным, что Президент Беларуси 9 мая находится не только в Минске, но и на Красной площади во время проведения военного парада.

Белорусский лидер отметил, что все начиналось еще в те годы, когда Президентом России был Борис Ельцин. Во время одной из первых встреч лидеров двух стран в Москве поначалу была несколько напряженная обстановка, чувствовалась некоторая настороженность со стороны Бориса Ельцина по отношению к руководителю Беларуси, недавно получившей независимость наряду с другими бывшими республиками СССР. Однако Александр Лукашенко сразу обозначил свое неизменное отношение к России и ее народу. "Я говорю: "Борис Николаевич, если вы думаете, что я приехал в чужую Москву, вы заблуждаетесь. Это и моя Москва", - рассказал о событиях того времени Александр Лукашенко. - Борис Николаевич тут, конечно, растаял, разговор начался..."

Глава государства напомнил, что первый Парад Победы проходил на Красной площади в Москве, столице Советского Союза, которую его жители считали родной. После распада СССР эта традиция сохранилась. "На Красной площади парады всегда проходили - и в едином государстве, и когда мы разошлись по своим "квартирам", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Позже Президент России Владимир Путин стал приглашать лидеров постсоветских республик на Парад Победы в Москве. Однако по разным причинам не у всех получалось в этот день присутствовать в российской столице. "Но мы твердо стояли на том, что 9 мая - День Победы и не бывать на Красной площади (даже не потому, что это была единая Победа), представляя героический белорусский народ, было бы просто неправильно, - пояснил Александр Лукашенко. - Поэтому сложилась такая традиция, что я всегда посещаю мероприятия в Российской Федерации и возвращаюсь домой". И после этого в Минске проходят мероприятия по случаю Дня Победы с участием главы государства.