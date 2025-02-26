Президент Беларуси рассказал, сожалеет ли Путин об СВО

"Выбор есть всегда. И у Путина, возможно, был такой выбор (начинать СВО или нет - прим. ред.). Дело даже не столько в расширении НАТО на восток, а дело в тех угрозах, которые создавались в Украине. Расширение НАТО на восток - он же в ответ не нападал на Беларусь. Это тоже, может быть, могло быть ответом на расширение НАТО. А он, как вы говорите, напал на Украину. Почему? Потому что он оттуда видел угрозы России и оттуда эти угрозы публично поступали в его адрес. Это одна из крупных причин того, что произошло", - заявил Александр Лукашенко.

"Мне кажется, Путин (мы на эту тему с ним не разговаривали, но я же его хорошо знаю) не думал, что это выльется в такую войну. В противном случае он бы не пошел на переговоры. Когда он увидел, что гибнет огромное количество людей, Путин мгновенно пошел на переговоры, чтобы конфликт остановить, чтобы договориться. Договориться и по НАТО, и по демилитаризации, и по денацификации, как он говорил. О том, чтобы не убивали русских, чтобы не давили русский язык в Украине. Это все было в повестке. Он хотел договориться, когда увидел, во что это превратилось. Поэтому он сожалел, скорее всего, только потому, что это вылилось в такой полномасштабный конфликт, в войну, чего он, скорее всего, не ожидал", - отметил глава государства.